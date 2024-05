Plano de Verão estava pronto, mas “não fazia sentido” alguém de saída executá-lo

O plano de Verão estava pronto, mas para o ex-director executivo não fazia sentido executá-lo quando estava de saída e do lado do Governo havia “vontade de mudar o processo por um processo diferente”.

O plano de Verão estava pronto, mas para o agora demissionário director executivo do SNS não fazia sentido executá-lo quando estava de saída. E quando havia do lado do Governo “vontade de mudar o processo por um processo diferente”, explicou Fernando Araújo na Comissão Parlamentar de Saúde.

“Quando entrou o novo Governo e a nova ministra, tínhamos um plano preparado para os próximos meses, que tinha um conjunto de medidas preparadas para enfrentar este Verão e o próximo Inverno de forma articulada e bem organizado. É verdade que não o quisemos colocar no terreno - e expliquei isso à senhora ministra - por várias razões”, disse Fernando Araújo no Parlamento, na sequência de um requerimento do PS sobre o pedido de demissão que apresentou em Abril.

O ex-director executivo explicou que a primeira razão foi o facto de haver vontade por parte do novo executivo de mudar o processo que tinha desenhado – e que incluía urgências rotativas, urgências referenciadas, o projecto “Ligue antes, salve vidas” – “por um processo diferente”. “Não fazia sentido estarmos a aplicar uma fórmula, que achávamos que era a adequada, quando havia vontade de fazer algo diferente.”

“Explicámos isso”, afirmou Araújo, transmitindo que disse à ministra Ana Paula Martins que “era mais avisado” que fosse a equipa que estava a preparar o plano de emergência a fazer também o plano de Verão, “de acordo com a estratégia e visão que a nova equipa tivesse” e que o ex-director executivo disse desconhecer. “Não estive em nenhuma reunião do grupo de trabalho.”

Araújo explicou também que não considerou adequado aplicar o plano que tinha desenhado, quando a partir de 1 de Junho já não estaria em funções. “São planos acompanhados ao dia. Não era possível fazer um plano por alguém que não estivesse no terreno”, afirmou.

Durante a audição, o ex-director executivo deixou críticas à existência de mudanças feitas durante o processo. E defendeu que a Direcção Executiva do SNS ((DE-SNS) “é um órgão técnico, que tem de estar acima questões políticas ou agendas partidárias e que executa políticas públicas determinadas pelo Governo, do qual tem de merecer a confiança”.

Reforma feita com preparação

Aos deputados, Fernando Araújo salientou o facto de ter entregado o relatório pedido por Ana Paula Martins em metade do prazo previsto, dando ao Governo tempo para aplicar a sua estratégia no terreno. E defendeu que a generalização das Unidades Locais de Saúde (ULS) foi feita com grande preparação, que decorreu durante nove meses, envolvendo profissionais, dirigentes e autarquias.

“A reforma está a correr com resultados mais favoráveis do que os previstos. Cada ULS tem o seu plano de negócios adaptado à área geográfica e às suas necessidades”, disse. Salientando a complexidade do processo, explicou que trabalharam no sentido de dar mais autonomia às instituições. Deu o exemplo da contratação de médicos, que demorava meses até que os hospitais recebessem autorização e que a DE-SNS tem consigo dar resposta em três dias.

Questionado sobre o processo de extinção das Administrações Regionais de Saúde (ARS) – que a ministra da Saúde assumiu que vai manter -, Fernando Araújo disse que estava previsto que o decreto-lei fosse aprovado no primeiro trimestre deste ano e que a execução da extinção acontecesse nos três meses seguintes. “As ARS tinham de encerrar contas e havia trabalho do ponto de vista de processos que obrigava a ter esse tempo certo”, defendeu.

E respondeu também a uma das críticas feitas por Ana Paula Martins relativamente ao financiamento das ULS que integram hospitais universitários e que a levaram a deixar o cargo de administradora do então Centro Hospitalar Lisboa Norte (que inclui os hospitais Santa Maria e Pulido Valente). Com o novo modelo de financiamento, “as ULS de cariz universitário acabam por ter um valor per capita [financiamento por doente seguindo] que é o dobro das restantes”, sustentou.

Os deputados também perguntaram sobre as nomeações para os conselhos de administração, nomeadamente o facto de há mais de um ano a administração da ULS São José não ter director clínico. “Nunca nomeámos sob indicação política ou sob pressão da comunicação social. Não cederemos a pressões”, afirmou, acrescentando que “faltam fazer nomeações para quatro ULS” do interior, mas que com o fim do anterior governo e com o pedido de demissão da DE-SNS, não fazia sentido tomarem essa decisão.