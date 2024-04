Unidades Locais de Saúde vão ser avaliadas pela qualidade dos cuidados e experiência dos utentes

A eficiência, utilização dos cuidados, a qualidade dos cuidados e os resultados financeiros são algumas das áreas de avaliação que vão ser integradas no modelo de acompanhamento e monitorização das Unidades Locais de Saúde (ULS), que está a ser criado pela Direcção Executiva (DE) do SNS, em colaboração com a Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), pelas quais as unidades vão ser avaliadas. Ao projecto, que decorre até Novembro de 2025, vai juntar-se também a Entidade Reguladora da Saúde (ERS).

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt