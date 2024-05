Relatório da Direcção Executiva do SNS tem 646 páginas e anexos com mais oito mil

É ao longo de 646 páginas que a equipa da Direcção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) faz o balanço da actividade desenvolvida ao longo de 16 meses no relatório que foi solicitado há um mês pela ministra da Saúde e que acaba de ser divulgado na página online do organismo, após a audição do director executivo na comissão de saúde no Parlamento. Ao documento, que está dividido em doze capítulos, juntam-se ainda cerca de 350 anexos com mais de oito mil páginas.

