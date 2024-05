Governo aprova IRS Jovem

Reunião do Conselho de Ministros desta quinta-feira vai ter medidas dedicadas aos jovens, como Montenegro já havia anunciado

O Governo vai aprovar esta quinta-feira, em reunião de Conselho de Ministros, o IRS Jovem, que prevê uma isenção total de imposto no primeiro ano de descontos e uma taxa máxima de 15% até aos 35 anos, confirmou o PÚBLICO. De fora do IRS Jovem ficarão os rendimentos do 9.º e mais elevado escalão de rendimento.

Luís Montenegro tinha anunciado que a reunião do Conselho de Ministros desta semana iria ser dedicada aos jovens.

"A nossa proposta [do IRS Jovem] que traremos a seu tempo não faz nenhum tipo de discriminação sobre qualificações, (...), aplica-se a todos os jovens até aos 35 anos", havia dito o primeiro-ministro em Abril, quando apresentou a redução adicional das taxas de IRS.

O IRS Jovem vale cerca de 1200 milhões de euros.