Eleitores das primárias no Kentucky voltam a penalizar Biden e Trump

Quase 150 mil eleitores do Partido Democrata e do Partido Republicano, nos estados norte-americanos do Kentucky e do Oregon, fizeram questão de não votar em Joe Biden e em Donald Trump nas eleições presidenciais primárias, na terça-feira, apesar de ambos terem já assegurada a nomeação como candidatos à Casa Branca.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt