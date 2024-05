Inter de Milão muda de donos apesar de época de sucesso

Depois de, em Abril, o Inter de Milão ter conquistado o seu 20.º título italiano de futebol, o clube encontra-se em mudança de gerência. Esta quarta-feira, o Inter, que era da Suning, passou para as mãos da Oaktree, um fundo norte-americano que, em 2021, emprestou 395 milhões de euros aos accionistas do clube.

Três anos depois do empréstimo contraído, a Suning, empresa chinesa, não conseguiu reembolsar o valor e, por isso, a liderança dos "nerazzurri" foi assumida pela Oaktree. O valor devia ter sido pago até ao final do dia da passada terça-feira, 21 de Maio.

O Inter Milão torna-se, assim, o sétimo clube da série A com proprietários norte-americanos, juntando-se à lista que inclui o AC Milan, Atalanta, Fiorentina, Roma, Génova e Parma.

“Sabemos da nossa responsabilidade para com o legado histórico do Inter. Estamos comprometidos com o sucesso a longo prazo dos "nerazzurri" e acreditamos que as nossas ambições para o clube se unem à dos adeptos apaixonados, em Itália e em todo o mundo”, afirmou Alejandro Cano, CEO da Oaktree na Europa, citado pela Gazetta dello Sport.

“O nosso objectivo inicial é a estabilidade operacional e financeira do clube. Temos um grande respeito pela equipa administrativa do Inter. O nosso objectivo é continuar o sucesso alcançado em campo com um caminho de crescimento e sucesso a longo prazo”, continuou.

Steven Zhang, agora ex-presidente do Inter Milão acusou, no sábado, o fundo norte-americano de “comprometer a estabilidade” do clube e assegurou que a Suning fez “tudo ao seu alcance para chegar a uma solução amigável” com a empresa norte-americana.

Por que foi pedido o empréstimo?

A situação remonta a Junho de 2016, quando Zhang Jindong, fundador da Suning e pai de Steven Zhang, comprou a maioria do capital do clube a Erick Thohir e Massimo Moratti. A compra custou 91,3 milhões de euros e a família Zhang passou a investir mais de cem milhões por ano no Inter com o objectivo de “ganhar tudo”.

Entre 2016 e 2021, foram despejados 674 milhões de euros nos "nerazzurri" vindos do bolso de Zhang, com o apoio do Governo chinês. Xi Jinping, presidente chinês, tinha, na altura, iniciado uma enorme campanha de apoio ao desenvolvimento do futebol nacional e internacional.

E não restaram dúvidas de que o investimento fez-se sentir, já que em 2019 chegaram simultaneamente ao clube Lukaku, Barella e Sensi. Mas Janeiro de 2020 originou uma mudança do panorama, quando se registaram os primeiros casos de coronavírus em Wuhan.

O Governo chinês rapidamente sentiu os efeitos da pandemia COVID-19 e percebeu que o campeonato nacional custava muito, o retorno não era rápido e que a cultura de futebol era difícil de comprar. Num ano, desmantelou todo o investimento no futebol.

Entre Fevereiro de 2020 e o início de 2021, Zhang passou grandes dificuldades no Inter. Para além dos efeitos naturais dos primeiros meses da pandemia e da paralisação da economia mundial, a suspensão das ajudas por parte do Governo chinês deixaram Zhang sem capacidade de enfrentar os seus próprios custos e, por isso, viu-se obrigado a pedir um empréstimo à Oaktree para as seguintes quatro épocas do Inter Milão.

O empréstimo foi faseado e o valor decrescia de ano para ano. Na época 2024/2025 era expectável que o Inter atingisse um balanço rentável, mas Zhang já não estará lá para o celebrar. E por falar em celebrações, provavelmente não se juntará ao jantar de gala no Castello Sforzesco para festejar o 20º título do clube e sétimo na sua gestão.

A PIMCO seria uma outra empresa de investimentos que ajudaria a salvar a dívida para com a Oaktree. No entanto, saiu inesperadamente do plano depois de uma tentativa frustrada de chegar a consensos, segundo a Bloomberg. A situação conduziu a uma despedida amarga de Zhang e do grupo Suning que, na verdade, deram à equipa de Milão oito anos de glória, apesar da má gestão financeira. Desde que Zhang está à frente do clube, o Inter conquistou dois campeonatos, duas Taças de Itália e três Supertaças italianas.

A Oaktree terá de contar com a actual direcção, que tem contrato até 2027. Por isso, apesar da adversidade financeira, o clube não está fadado a uma queda da estabilidade técnica.

O Inter Milão conquistou o seu 20.º campeonato italiano depois de vencer o rival AC Milan por 2-1, na 33.ª jornada da série A. Ainda assim, a Juventus continua a ser a equipa italiana com mais troféus. A equipa de Turim acumula 36 títulos, contra os 20 do Inter Milão. A vitória do Inter Milão em Abril permitiu que a equipa tivesse mais um título do que o AC Milan.