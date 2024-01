Inter conquista Supertaça de Itália com golo nos “descontos”

O Inter de Milão bateu (0-1) esta segunda-feira o Nápoles, do internacional português Mário Rui, na final da Supertaça de Itália, disputada em Riade, na Arábia Saudita, garantindo o oitavo troféu (terceiro consecutivo) já em período de compensação (90+1’).

O argentino Lautaro Martínez marcou o golo que impediu um Nápoles reduzido a 10 unidades de levar a decisão para os penáltis, sentenciando um jogo de maior domínio “nerazzurri”, que foi de sentido único na meia hora final.

De registar a marca de Simone Inzaghi, que passa a deter o recorde de treinadores com mais triunfos na Supertaça italiana, com dois títulos pela Lazio e três (consecutivos) pelo Inter de Milão, desfazendo, assim, a “sociedade” que mantinha com Marcello Lippi e Fabio Capello, ambos com quatro troféus. Inzaghi venceu ainda uma vez como jogador, em 2000, pela Lazio, sob o comando técnico de Sven-Göran Eriksson... frente ao Inter, de Lippi.

Apesar de baixas importantes como Anguissa, Osimhen, Meret e Natan — e das notícias de uma reunião de Aurelio de Laurentis com José Mourinho, tendente à substituição de Walter Mazzarri —, o Nápoles entrou melhor na final de Riade, a mais de quatro mil quilómetros de “casa”.

Situação revertida pelo Inter, que rapidamente criou duas ocasiões de golo (7 remates contra 2), sublinhando a vantagem de 20 pontos sobre o campeão italiano na Série A. Lautaro Martínez ainda marcou antes do intervalo, mas o posicionamento de Marcus Thuram invalidou o lance, pelo que o nulo se manteve.

No reatamento, repetiu-se a história, com o Nápoles melhor — e perto de marcar por Kvaratskhelia (51’) — e o Inter a crescer depois da defesa de Sommer e a beneficiar da expulsão de Simeone (60’), vítima de um primeiro amarelo injustificado.

O Nápoles defendeu como pôde, com Gollini em destaque na baliza, mas o Inter pressionou e Lautaro Martínez não perdoou, marcando o golo da vitória na sequência de uma série de ataques que a defesa do Nápoles já não conseguiu travar.