Jogadores do AC Milan abandonam relvado após insultos racistas contra guarda-redes

O jogo da Udinese na Serie A com o AC Milan (2-3), em Udine, Itália, foi brevemente suspenso devido a alegados cânticos racistas dos adeptos da casa contra Mike Maignan no Stadio Friuli.

A situação obrigou a uma paragem do jogo aos 34 minutos, altura em que o internacional francês Mike Maignan, com 28 anos, abandonou o recinto de jogo em sinal de protesto, acompanhado por alguns dos seus colegas de equipa. Antes de abandonar o relvado, Maignan, que nasceu na Guiana Francesa mas cresceu em Paris e joga pela selecção nacional de França, já tinha tentado alertar o árbitro da partida, Fabio Maresca, para a situação.

Após a saída, foi emitido um aviso sonoro para pedir aos adeptos da Udinese que parassem com os insultos. Minutos mais tarde, ainda com alguns jogadores da equipa anfitriã a pedirem explicações aos seus próprios seguidores, Maignan e os seus companheiros regressaram ao campo, tendo o árbitro reiniciado a partida, mas alertado que interromperia a mesma em definitivo se os insultos retomassem.

A Liga italiana reagiu ao incidente ainda durante a partida numa mensagem na plataforma X. "A Liga condena todas as formas de racismo", lê-se. A equipa do AC Milan também partilhou uma mensagem oficial, notando que "não existe lugar para racismo" no futebol e manifestando solidariedade com Mike Maignan.

O AC Milan, que na altura vencia por 1-0, golo de Ruben Loftus-Cheek, aos 31, acabou por triunfar por 3-2, com os golos da vitória a surgirem na recta final, por Luka Jovic, antigo jogador do Benfica, aos 83, e por Okafor, aos 90+3, numa nova reviravolta no marcador, depois de a Udinese ter virado uma primeira vez, com golos de Samardzic, aos 42, e de Thauvin, aos 62.

André Leão foi titular no AC Milan, tendo sido substituído aos 90+3, enquanto João Ferreira cumpriu os 90 minutos pela equipa de Udine.