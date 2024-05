Benfica terá de esperar pelo seu lugar na Champions

A Atalanta emergiu vitoriosa de Dublin no seu duelo pela Liga Europa com o Bayer Leverkusen e isso deixou em aberto o futuro europeu do Benfica na próxima temporada. Como segundo classificado do campeonato português, a formação “encarnada” teria garantido um lugar na terceira pré-eliminatória, mas um triunfo germânico na capital irlandesa deixaria o vice-campeão português na fase principal.

Como isso não aconteceu, o Benfica terá de aguardar para perceber em que lugar os italianos terminarão na Série A. Tendo em conta que só os quatro primeiros classificados da Série A acedem directamente à fase principal da Champions, só na eventualidade de a Atalanta ficar no top 4 é que o Benfica beneficiará desse upgrade para se juntar ao núcleo duro do futebol europeu.

Nesta altura, a equipa de Bérgamo ocupa o quinto lugar na Série A, a dois pontos do quarto (Juventus) mas com menos um jogo. E se terminar a prova na posição actual ou mais abaixo, como conquistou a Liga Europa, haverá uma sexta equipa italiana a integrar a Liga dos Campeões, uma vez que, neste formato complexo da competição, foram atribuídas duas vagas adicionais aos países com melhor performance (no caso, a Alemanha e a Itália, que em vez de colocarem quatro representantes por via dos campeonatos, passam a colocar cinco).