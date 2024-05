Não é impressão sua, Bridgerton está mesmo a crescer e teve a sua melhor estreia

Primeira parte da terceira temporada foi recebida com entusiasmo, e em números recorde para a série, pelos espectadores da Netflix. Mais de 45 milhões de visualização no fim-de-semana de estreia.

Os clientes Netflix comprovam que desde o dia de estreia da primeira parte da terceira temporada de Bridgerton ela tem lugar cativo no número um das séries mais vistas. A Netflix revelou terça-feira que esta foi a melhor estreia de sempre do fenómeno que revisita a era da Regência britânica com liberdade étnica e sensualidade. No primeiro fim-de-semana teve 45,1 milhões de visualizações e Portugal é um dos 78 países onde esteve e está em primeiro lugar.

Bridgerton é uma criação da Shondaland, a produtora de Shonda Rhimes que tem um chorudo acordo com a Netflix, e desde a sua primeira temporada é um fenómeno em crescendo — algo assinalável quando da primeira para a segunda temporada perdeu a sua estrela-revelação, Regé-Jean Page, e num contexto em que na temporada em curso mudou o foco para um novo par de protagonistas.

Baseada na série de livros homónima de Julia Quinn, a série é criada por Chris Van Dusen, estreou-se em 2021 e mistura mexericos, romance e sedução — e consciência de classe com uma orgânica introdução da negritude entre a alta sociedade londrina do início do século XIX. Os novos episódios estão no Top 10 da Netflix em 92 países e foram consumidas 165,2 milhões de horas da série nos primeiros dias. O número de visualizações — 45,1 milhões — é obtido, segundo os dados internos da Netflix, dividindo o total de horas consumidas pela duração dos episódios disponíveis.

Mais: Bridgerton é a série mais vista de sempre numa só semana para a Netflix desde que a plataforma começou a dar números de visualizações e não apenas de horas consumidas (é um recorde ainda recente, visto que essa mudança na métrica da empresa só se concretizou há um ano).

A Netflix está ufana com estes resultados, especialmente porque está a acumular expectativa para a estreia da segunda parte da temporada a 13 de Junho. É uma estratégia que a plataforma que se lançou como irredutível promotora do bingewatching e da estreia simultânea de temporadas completas tem seguido nos últimos anos para os seus títulos mais populares — de Stranger Things a The Witcher, por exemplo. O serviço de streaming também recebeu retroactivos desta estreia visto que as duas temporadas anteriores voltaram também ao top (em quarta e oitava posição, respectivamente) global de séries em língua inglesa.

A popularidade de Bridgerton está em crescendo, portanto, e isso vê-se por comparação. A segunda temporada teve 193 milhões de horas vistas em Março de 2022, quando se estreou a temporada por inteiro, o que leva a cerca de 22,7 milhões de visualizações. Junte-se a este facto a constatação de que os episódios mais recentes são mais curtos do que os das anteriores temporadas.

A série originou também uma prequela, Queen Charlotte, estreada há um ano na Netflix.