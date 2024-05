A nova temporada de Bridgerton mergulha no romance entre amigos e amantes

Quando Nicola Coughlan e Luke Newton se preparavam para filmar a terceira temporada da série de romance da era da regência britânica Bridgerton, sabiam que estavam a passar de personagens secundárias a principais –​ algo que os deixou assustados.

Coughlan lembra-se de se sentir tranquila ao ver como actuavam os casais das duas primeiras temporadas. "Como actores secundários, podemos dizer: 'Vou fazer a minha pequena parte, mas não interessa porque a história principal está ali'", disse à Reuters. Isso deixou de acontecer quando ela e Newton se tornaram o casal principal desta terceira temporada da série que foi já nomeada para vários prémios Emmy. "Para nós, que passámos a ser [protagonistas da] história principal, isso ainda impressiona", acrescentou a actriz irlandesa.

Bridgerton, desenvolvido pela produtora televisiva de Shonda Rhimes, Shondaland, e pela Netflix segue as viagens românticas da família Bridgerton à medida que navegam no implacável mercado matrimonial de Londres. Passada no início do século XIX, a história centra-se nos escândalos e sucessos da época social, enquanto a jovem nobreza casamenteira procura o amor.

A terceira temporada, que chega à plataforma de streaming nesta quinta-feira, segue o muito aguardado arco romântico de amigos para amantes entre os personagens Penelope Featherington e Colin Bridgerton, interpretados por Coughlan e Newton. "Penso que muitas pessoas se identificam com isso e já passaram por essa situação", disse Newton.

"É por isso que as pessoas estão realmente apaixonadas e entusiasmadas com a temporada", acrescentou. Para o novo showrunner da terceira temporada, Jess Brownell, o romance entre Colin e Pen funciona como grande atractivo para os espectadores.

"Por ser uma história de amigos tornados amantes, presta-se naturalmente a um pouco mais de humor, leveza, brincadeira e familiaridade", disse Brownell, que segue na peugada do criador da série, Chris Van Dusen. "Penso que o humor, em especial, é algo que fala realmente da força de Nicola e Luke."

Embora a série de livros em que Bridgerton se baseia, da autoria de Julia Quinn, apresente uma história de amor diferente antes de chegar à história de Pen e Colin, Brownell sentiu que o público da televisão iria apreciar uma ordem cronológica única.

"Pen e Colin já estão nos nossos ecrãs há duas épocas. Conhecemo-los e preocupamo-nos com eles", disse Brownell. "Parecia que estava na altura de sair do padrão de Colin estar às escuras em relação aos sentimentos de Pen por ele. Queríamos mudar as coisas numa direcção diferente e fazê-lo trabalhar para conquistar o afecto de Pen", acrescentou.