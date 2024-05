Ao 20.º Out.Fest, o Barreiro ganha mais um dia de festival e vai do kuduro ao noise

Dez primeiros nomes do cartaz anunciados esta quarta-feira. Festival de música decorre de 2 a 6 de Outubro com Nazar, FUJI||||||||||TA, Armand Hammer ou A Viagem d’Os Heróis Indianos Romanos Africanos

São 20 edições de Out.Fest e o número redondo será devidamente celebrado no Barreiro com mais um dia deste festival de música exploratória. Entre 2 e 6 de Outubro vão actuar, anunciou esta quarta-feira a organização, nomes tão díspares quanto Nazar e a sua redefinição do kuduro com olhar crítico sobre a guerra civil angolana ou o japonês FUJI

TA, que toca num órgão de tubos desenhado à sua medida.

Depois de na edição de 2023, diz a organização (a cargo pela OUT.RA com co-programação pela Filho Único e apoio da Direcção-Geral das Artes e da Câmara do Barreiro), ter batido recordes de público e número de músicos convidados, este ano junta-se a tarde de domingo à festa barreirense e abre-se espaço para mais concertos e espectáculos. Entre os dez nomes anunciados esta quarta-feira encontra-se, por exemplo, o duo Armand Hammer, composto por Billy Woods e Elucid, que agora se estreia Portugal e logo para apresentar o elogiado hip hop do mais recente álbum, We Buy Diabetic Test Strips (2023).

Foto Nazar DR

Destaque também para nomes portugueses que se estreiam no Out.Fest: o projecto A Viagem d’Os Heróis Indianos Romanos Africanos, coordenado por Alan Courtis em colaboração com a Associação Nós, do Barreiro, e “que presta testemunho ao poder da música na inclusão social e, em paralelo, aos contributos da neuro-divergência e das necessidades específicas para a criação artística”; Nu No, cujo trabalho desafia convenções da música e da língua; e Alfredo Costa Monteiro, explorador sonoro nascido em Portugal e que já passou por Paris e Barcelona e por instrumentos tão diversos quanto o acordeão, os címbalos ou a guitarra, tendo trabalhado a solo ou em grupos.

A estes nomes juntam-se ainda Zoh Amba, Speaker Music, Donna Candy e Eve Aboulkheir. A missão do Out.Fest continua a mesma: “tornar o Barreiro, durante o primeiro fim-de-semana de Outubro, ponto de encontro para dissidências, resistências e visões humanistas, progressistas e comunitárias em volta do som”, lê-se no comunicado da organização.

O contributo da jovem saxofonista Zoh Amba será dado “num raro concerto a solo” desta intérprete, enquanto a francesa Eve Aboulkheir leva ao Barreiro “o seu mundo fantasmagórico de manipulações e imersões eletroacústicas e modulares”. Os Donna Candy são um trio que vive entre Bruxelas e Marselha e fazem noise rock esotérico. Já Speaker Music é um projecto do curador e teórico dos media DeForrest Brown Jr., que parte da história do techno e do conceito do afrofuturismo para trabalhar a sua crítica social e política.

Esta é a primeira leva de nomes, com o cartaz a completar-se nos próximos meses, informação que importa não só pela agenda mas também pelo preçário: o passe para os quatro dias de festival está à venda por 40 euros, mas o preço sobe mais perto do evento, conforme sejam conhecidos restantes nomes que completam o cartaz.