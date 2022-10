No Barreiro, o Sonica Ekrano traz filmes sobre música na corda bamba

A segunda edição do festival do Barreiro que arranca hoje traz filmes sobre a música experimental portuguesa, Wayne Shorter e Miles Davis, Poly Styrene, Borbetomagus, Tangerine Dream, Fela Kuti, Lydia Lunch e Telectu.

Desta sexta-feira e até sábado da próxima semana, o Barreiro vai receber a segunda edição do Sonica Ekrano, que visa mostrar filmes sobre música nas margens — é o que diz o próprio nome completo do festival: Sonica Ekrano – Cinema Documental e as Músicas das Margens. Tal espalhar-se-á por quatro espaços da cidade, o multiplex cinema Castello Lopes no Fórum Barreiro, o Cineclube do Barreiro, em funcionamento desde o final dos anos 1950, a Biblioteca Municipal e o Auditório Municipal Augusto Cabrita.