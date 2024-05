Felipe VI e Letizia divulgam novas fotografias para o 20.º aniversário de casamento

São 11 novas imagens dos reis espanhóis com as filhas, Leonor e Sofia. Felipe e Letizia casaram-se a 22 de Maio de 2004 na Catedral de Santa María de la Real de la Almudena, em Madrid.

Os reis de Espanha, Felipe VI e Letizia, já estão a celebrar os 20 anos de casamento. Para marcar o início das celebrações de aniversário, a casa real divulgou algumas fotografias dos monarcas com as duas filhas, as princesas Leonor e Sofia, captadas nos jardins do Campo del Moro, junto ao Palácio Real de Madrid.

As fotografias foram captadas pelo fotógrafo oficial da casa real nos jardins com mais de 20 hectares, criados por Felipe II (Filipe I de Portugal). Nas imagens, os reis surgem de forma informal e próxima, acompanhados das filhas, Leonor, com 18 anos, e Sofia, de 17. Numa das imagens “inéditas”, cataloga o El País, Felipe está sentado com Sofia num banco de jardim, com Leonor e Letizia em segundo plano.

Em algumas das imagens, os reis posam sozinhos para a câmara com Felipe a abraçar a mulher, afastando quaisquer rumores de uma possível tensão entre o casal. O 20.º aniversário de casamento é celebrado oficialmente a 22 de Maio e a casal real limpou a agenda de eventos públicos para esse dia. Espera-se, como tal, que a celebração seja feita em privado.

Foto Felipe e Sofia estão sentados, enquanto Leonor e Letizia posam atrás Royal House / HANDOUT

A informalidade das fotografias estende-se também ao vestuário escolhido. Letizia, Leonor e Sofia vestem, como já vem sendo hábito, etiquetas espanholas. A rainha destaca-se com um blazer vermelho em tweed da Mango e calça ténis brancos da Boss. Já a filha mais velha veste um blazer azul da Zara e a infanta Sofia optou por uma jaqueta da Mango também em tweed, de acordo com a página Royal Fashion Police.

Letizia, que era conhecida por calçar saltos agulha, tem optado por escolhas mais confortáveis depois de ter sofrido uma lesão num dedo do pé esquerdo, culpa de uma queda, mas também da síndrome de Morton, com que foi diagnosticada há dois anos. O neuroma define-se por um inchaço benigna do nervo interdigital, que fica entre dois dedos do pé, em especial entre o primeiro e segundos dedos, refere o glossário de saúde da CUF.

Desconhece-se quando terão sido captadas as imagens da família, mas Letizia usou as mesmas roupas a 6 de Maio, para um evento no Teatro Real de Madrid, diz a revista Hola. A última vez que os quatro tinham sido vistos juntos foi na Semana Santa, a 30 de Março, quando assistiram à procissão de Nossa Senhora da Solidão e do Desamparo, em Madrid.

Foto Leonor e Sofia Royal House / HANDOUT

Nesta terça-feira, 21 de Maio, Felipe e Letizia deverão rumar a Saragoça para assistir à cerimónia em que a princesa Leonor receberá a Medalha das Cortes de Aragão e o título de filha adoptiva de Saragoça, a cidade onde a futura rainha está a cumprir a formação militar.

Já a infanta Sofia deverá estar de regresso a Espanha em breve. A 14 de Junho, a infanta termina o programa de estudos do Bacharelado Internacional no Atlantic College, no País de Gales. Resta saber o que se segue para Sofia, que, em Abril, recebeu o primeiro cargo institucional em representação da Coroa. Será responsável pelo concurso de fotografia do Património Nacional, baptizado a partir do seu nome, e cujos vencedores são anunciados em Outubro deste ano.

No último ano, Felipe e Letizia têm estado sozinhos na residência oficial, o Palácio de Zarzuela, nos arredores de Madrid, enquanto enfrentam rumores de uma crise no casamento, depois de a imprensa espanhola ter noticiado uma suposta antiga traição da rainha, o cunhado Jaime del Burgo. A casa real nunca reagiu aos rumores e os reis vão se mostrando unidos nos eventos oficiais, indiferentes às polémicas.