Praia das Rocas, a maior piscina de ondas de Portugal, abre-se ao Verão

A Praia das Rocas confirmou o início da época balnear 2024 para 31 de Maio. A "maior piscina com ondas do país", localizada a 80km do mar em Castanheira de Pera (Leiria), apresenta um programa cheio de actividades, de desporto e mercado a música e gastronomia.

Aproveitando as águas da Ribeira de Pera, a Praia Fluvial das Rocas é um "um complexo de lazer, animação e divertimento situado num lago com quase 1 km de extensão, bem no coração de Castanheira de Pêra", como resume a autarquia. Além das ondas, uma das atracções é a sua "ilha no centro da Praia".

No total, a piscina de ondas tem 2100m2, sendo "a maior do paí­s". A juntar ao cenário, uma albufeira e uma ponte secular, "onde palmeiras tropicais convivem harmoniosamente com a Serra da Lousã que espreita lá do alto".

Entre mergulhos, podem dar-se "passeios de barco a remos ou em gaivota, fazer slide, escalada ou rapel", além de haver alojamento em bungalows "perfilados na margem da albufeira, com vista privilegiada sobre o enorme espelho de água".

Foto Praia das Rocas dr

Para a temporada 2024, "a grande novidade é o alargamento do espaço de sombras com a alteração de local do cais das actividades para a outra margem".

O primeiro dia (31/5) começa dedicado às crianças, antecipando o seu dia a 1 de Junho, com programa infantil. A este alia-se um espectáculo de pára-quedismo.

Em Julho e Agosto há aulas gratuitas de hidroginástica, mas a agenda contempla ainda a 6 e 9 de Junho concertos para celebrar o 10 de Junho. Em Julho, há o Mercado do Padre, nos dias 13 e 14, e pela praia irá também passar o Programa Terra Nossa da SIC, com directos "em data a revelar". Em Setembro, dias 6, 7 e 8, há festival gastronómico com o Street Food Tour 2024.

Foto Praia das Rocas dr

O preço dos bilhetes varia conforme o período escolhido e idades: para dia inteiro (10h/19h) começa em 11 euros (adulto, Junho e Setembro) e 12,50 euros (adulto, Julho e Agosto) - por “adulto” entende-se dos 11 aos 64 anos. O bilhete para criança/sénior - dos seis aos dez anos e a partir dos 65 anos -, é 8 (Junho e Setembro) e 9 euros (Julho e Agosto). Existem descontos para quem visita só à tarde e bilhetes-família. Mais informações no site oficial ou na plataforma de venda de bilhetes BOL.

O complexo é gerido pela empresa municipal Prazilândia,