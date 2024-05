Irene Pimentel e a investigação histórica do 25 de Abril

A historiadora Irene Pimentel passou o dia 25 de Abril escondida numa casa segura, por indicação da organização a que pertencia, pois tinha andado a colar cartazes na noite anterior. Foi politicamente activa antes da Revolução, tendo-se tornado uma reputada especialista no estudo do Estado Novo, da II Guerra Mundial, da situação das mulheres em Portugal ao longo do século XX e na política política de Salazar e Caetano.

É licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa, mestre em História Contemporânea (século XX) e doutorada em História Institucional e Política Contemporânea, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Hoje é Investigadora do Instituto de História Contemporânea dessa Universidade.

Irene Pimentel é autora de numerosos livros, tais como Holocausto (Temas e Debates, 2020), Informadores da PIDE (Temas e debates, 2022), O essencial sobre a PIDE (Imprensa Nacional, 2024), Do 25 de Abril de 1974 ao 25 de Novembro de 1975 (Temas e Debates, 2024), que são apenas alguns dos mais recentes. Foi também co-autora de uma série de documentários sobre a polícia política do Estado Novo para a RTP e dos textos da exposição A Voz das Vítimas, patente no Museu do Aljube em 2011.

Tem vários prémios e distinções entre os quais o Prémio Pessoa, em 2007. É também Chevalière de la Légion d'Honneur francesa, desde 2015.

