Sem cirurgia, cientistas recuperam movimento das mãos em pessoas tetraplégicas

Avanços em ensaio clínico com um pequeno aparelho de estimulação eléctrica oferecem uma opção para devolver força e tacto às mãos e braços. Autorização do produto ainda está pendente dos reguladores.

Há pequenas mudanças que fazem toda a diferença. Este é um cliché usado com toda a propriedade neste caso. “Participar mais nas tarefas de casa, cozinhar, brincar com os meus filhos ou algo como atar balões para as festas de aniversário.” A experiência de Sherown Campbell, tetraplégico desde 2014, mostra os principais efeitos de um pequeno aparelho de estimulação eléctrica (em conjunto com reabilitação) na recuperação de movimento, força e sensação nas mãos e nos braços: em dois meses, a maioria dos pacientes como Sherown Campbell teve melhorias significativas tanto no movimento, como na força dos membros superiores.