No Porto e em Lisboa, há lojas a fingir que são antigas só para inglês ver

Onde estava um dos cafés mais antigos do Porto agora vendem-se sandes de pernil. E essas sandes beneficiam do selo de qualidade que lhes foi atribuído no passado, pelo passa-palavra entre portuenses, quando ainda só eram confeccionadas na Praça dos Poveiros. Porém, hoje, nem o pernil é servido por quem criou a receita, nem o café “mais antigo do Porto” existe. O café Progresso, inaugurado em 1899, fechou portas em 2018 e em 2020 abriu no mesmo edifício uma Casa Guedes, negócio familiar que foi comprado há uns anos por um grupo de investimento brasileiro - hoje há quatro estabelecimentos na cidade. Só que, escrito na fachada, em inglês, virada para a Rua Actor João Guedes, ainda se lê: “O café mais antigo da cidade, desde 24 de Setembro de 1899” - a inscrição em português foi substituída por um letreiro com o nome da casa de sandes. Mas, na verdade, o que lá existe agora é um restaurante, aberto apenas há cerca de quatro anos.

