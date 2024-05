Meteoro atravessou Portugal na noite de sábado

O clarão de uma bola de luz foi avistado na noite de sábado um pouco por todo o território de Portugal. Tratou-se de um meteoro a cruzar a atmosfera, segundo as dezenas de vídeos e fotografias do clarão que começaram de imediato a ser partilhados nas redes sociais. Muitos dos registos foram captados no Norte de Portugal, mas os relatos estenderam-se a zonas mais para sul do país, incluindo a zona de Lisboa.

A página online da Protecção Civil registou uma ocorrência de “queda de meteorito”​ na zona de Castro Daire, mas essa indicação acabou por ser retirada mais tarde. Contactados pelo PÚBLICO, os bombeiros locais não souberam dar detalhes. Também ao PÚBLICO, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu disse que o alerta chegou às autoridades através da chamada de um cidadão para o 112, às 0:01 de domingo, em que era relatada a possível queda de um objecto na Serra de Montemuro. Os bombeiros e a GNR deslocaram-se ao local, mas até cerca das 2h não tinham ainda encontrado nada.

Porto ?? pic.twitter.com/TZuYuIgkSf — Márcio Santos - Meteorologia e Ambiente (@MeteoTrasMontPT) May 18, 2024

Brutal!!!!!!! ??

Conseguimos ver o meteoro a atravessar a atmosfera!

Porto, Portugal ???? pic.twitter.com/2LsaZ4Tnfc — Márcio Santos - Meteorologia e Ambiente (@MeteoTrasMontPT) May 18, 2024

Primeiras imagens em exclusivo do clarão de há instantes! ??

Possível meteorito ou bólide!

©?Miguel Gata pic.twitter.com/PT6oT0YS3r — Márcio Santos - Meteorologia e Ambiente (@MeteoTrasMontPT) May 18, 2024

Não há muito tempo, foi notícia um meteoro observado no Alentejo: rasgou os céus entre a zona de Montemor-o-Novo e Sousel, na noite de 18 de Março deste ano.