Meteoro rasgou os céus do Alentejo a 60 mil quilómetros por hora

“Bola de fogo” foi registada na madrugada deste sábado pelos detectores do projecto SMART. O meteoro não ficou totalmente destruído e terá atingido o solo como meteorito no concelho de Sousel.

Um meteoro entrou na atmosfera terrestre acima do território português, mais precisamente no concelho de Montemor-o-Novo, a uma velocidade de 61 mil quilómetros por hora.

Esta “bola de fogo” foi registada na madrugada deste sábado, por volta da 1h54, pelos detectores do SMART, que operam no âmbito da Rede Meteorológica e de Observação da Terra do Sudoeste da Europa (SWEMN). Este projecto visa monitorizar continuamente o céu, com o intuito de registar e estudar o impacto na atmosfera terrestre de rochas de diferentes objectos do nosso sistema solar.

“Este evento foi gerado por um meteoróide de um asteróide que atingiu a atmosfera a cerca de 61 mil quilómetros por hora. Começou a uma altitude de cerca de 91 quilómetros sobre Foros de Vale Figueira [concelho de Montemor-o-Novo], a oeste da região de Évora, deslocou-se para nordeste e terminou a uma altitude de cerca de 19 quilómetros sobre Cano [no concelho de Sousel, Alentejo]”, refere-se na nota do SMART.

O meteoro era “mais brilhante que a Lua Cheia” e as análises preliminar do fenómeno, que ficou captado em vídeo, mostram que a rocha não ficou totalmente destruída: uma parte “sobreviveu” e atingiu o solo como meteorito. Segundo refere o jornal local O Digital, vários moradores da região dizem ter visto um grande clarão e ter sentido as suas habitações a tremer.