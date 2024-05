Diálogo entre PS e PSD não se aplica às ex-Scut e abolição das portagens avança

Depois de ter conseguido aprovar vários projectos contra a vontade do PSD, o PS mostrou-se disponível para negociar com os sociais-democratas sobre a redução do IRS e a habitação. E também na nova localização do aeroporto de Alcochete houve diálogo entre o primeiro-ministro e o líder socialista. Mas, no que toca à abolição das portagens nas ex-Scut, a posição do PS é "nunca recuar" face ao que propôs no programa eleitoral. E apesar de o Governo ter dito que tentaria aproximar posições, o PSD não irá negociar com os socialistas, mas vai pedir audições, pareceres e os custos da medida.

