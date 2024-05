Explosão de moscas atormenta galegos — o clima e abuso do estrume explicam o problema

Parece ter havido uma explosão de moscas em vários municípios da Galiza, alguns perto da fronteira com Portugal. Nuvens destes insectos voam e aterram em todo o lado, deixando humanos e animais enlouquecidos. As alterações climáticas, que fazem com que os invernos sejam mais amenos, e o aumento da agricultura intensiva, com abuso e má utilização do estrume, estão por trás do que em alguns locais parece uma praga bíblica. “É uma tempestade perfeita”, comentou o zoólogo Salustiano Mato, da Universidade de Vigo.

