Retratos nunca vistos da família real britânica protagonizam nova exposição

A exposição que reúne 100 anos de retratos no Palácio de Buckingham inclui, ainda, o novo e polémico retrato de Carlos III da autoria de Jonathan Yeo.

Desde a colorida representação de Andy Warhol da rainha Isabel II até às fotografias de Cecil Beaton da princesa Margarida, há um mundo de retratos para descobrir na nova exposição no Palácio de Buckingham, a partir desta sexta-feira. Royal Portraits: A Centrury of Photography (Retratos Reais: Um Século de Fotografia, em tradução livre) recorda algumas das imagens mais emblemáticas dos Windsor ao longo dos últimos 100 anos.

A exposição está patente na Galeria do Rei no Palácio de Buckingham, com mais de 150 fotografias, negativos e documentos dos arquivos reais, alguns dos quais nunca foram vistos em público.

“Esta exposição traça a evolução da fotografia de retratos reais ao longo do século passado, desde o glamour da alta sociedade dos anos 20 até à coroação do rei Carlos III em 2023”, descreve Allesandro Nasini, curador sénior de fotografias da Royal Collection Trust e curador da exposição, à Reuters.

A mostra começa com um retrato de noivado de 1923 do príncipe Alberto e Isabel Bowes-Lyon, que mais tarde se tornaram o rei Jorge VI e a rainha Isabel — os pais de Isabel II e avós de Carlos III. Mesmo ao lado, está o retrato oficial da coroação de 2023 ou a nova (polémica) pintura de Carlos III por Jonathan Yeo​, como se um século de história não fosse assim tão distante.

Foto Carlos III REUTERS/Toby Melville

“Têm exactamente 100 anos de diferença. Temos a tecnologia analógica de um lado, a tecnologia digital do outro, monocromática, a cores, uma encomenda privada e a oficial. Penso que isto dá o alcance da exposição, que vai do muito privado ao muito público, o oficial”, analisou o curador.

Entre os destaques está uma colorida serigrafia de 1985 de Isabel II, que morreu em 2022, da autoria de Andy Warhol, baseada num retrato da monarca. Se os visitantes se aproximarem conseguem ver o “pó de diamante” da composição ou partículas finas de vidro triturado.

Há imagens da família real em tempo de guerra, incluindo algumas do conhecido fotógrafo Cecil Beaton, que tirou muitos retratos da família real ao longo de várias décadas. Um dos mais famosos é uma imagem da princesa Margarida, em 1949, a propósito do 19.º aniversário da filha mais nova do rei, a usar um vestido de baile desenhado por Christian Dior, um dos seus criadores de moda favoritos.

Foto O retrato de Kate Middleton, em 2022 EPA/NEIL HALL

A contemporaneidade não fica esquecida e também é possível ver um retrato da princesa de Gales, Kate, captado em 2022, pelo fotógrafo de moda italiano Paolo Roversi, quando a futura rainha comemorou 40 anos. Ao lado, está pendurada a pintura que o inspirou, com uma das anteriores princesas de Gales, Alexandra da Dinamarca.

A exposição, que inclui igualmente fotografias da realeza feitas por fotógrafos famosos como Annie Leibovitz, David Bailey e Rankin, fica patente até 28 de Agosto na Galeria do Rei. Os bilhetes para adultos custam 19 libras (cerca de 22 euros) e podem ser comprados no site oficial do Palácio de Buckingham.

Texto corrigido: Cecil Beaton era um fotógrafo e não uma fotógrafa, como se lia anteriormente.