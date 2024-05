Fim-de-semana na TV: entre Irreverent e uma maratona Rocky, O Que Podem as Palavras

CINEMA

O Corno do Centeio

TVCine Edition, sábado, 20h18

Ilha de Arousa, Galiza, 1971. Depois de ter ajudado uma adolescente a fazer um aborto, a parteira Maria (Janet Novás, Goya de melhor actriz) é forçada a abandonar a aldeia. Na passagem da fronteira portuguesa, por rotas de contrabando, sobrevive graças a mulheres que, como ela, se arriscam para ajudar quem precisa. Um drama da espanhola Jaione Camborda.

Ex Machina

AMC, sábado, 20h25

O programador Caleb (Domhnall Gleeson) é premiado com uma semana no refúgio privado do patrão (Oscar Isaac). Quando lá chega, percebe que está ali como cobaia, para interagir com um robô no corpo de uma atraente figura feminina (Alicia Vikander). Alex Garland, autor do romance A Praia, estreou-se na realização com este filme de ficção científica, oscarizado pelos efeitos visuais.

Escrito no Vento

TVCine Edition, sábado, 22h

Douglas Sirk realiza uma crítica à sociedade americana servindo-se da oposição entre os pares Rock Hudson/Lauren Bacall, exemplos de altruísmo e honestidade, os bonzinhos; e Robert Stack/Dorothy Malone, irmãos milionários que representam a frivolidade e a ausência de valores morais, os maus da fita.

Rocky

Star Movies, domingo, 8h05

Rocky Balboa (Sylvester Stallone) é um pugilista falhado de Filadélfia a quem é dada uma segunda oportunidade quando lhe é proposta a missão impossível de concorrer ao título de campeão de pesos-pesados. Datado de 1976, Rocky foi o filme de acção que catapultou Stallone (também responsável pelo argumento) para o estrelato. Nomeado para dez Óscares, arrecadou três: melhor filme, realizador (John G. Avildsen) e montagem. Foi o primeiro de uma saga que já deu nove filmes. Os oito até Creed II são emitidos neste sábado, em maratona.

Django Libertado

AXN Movies, domingo, 14h

Comédia negra sobre a escravatura, em jeito de western spaghetti e ao estilo de Quentin Tarantino. Jammie Foxx é Django, um homem em busca da jovem esposa, Broomhilda (Kerry Washington), tendo como aliado o dentista e caçador de recompensas King Schultz (Christoph Waltz). Ela está cativa na plantação do poderoso e cruel Calvin Candie (Leonardo DiCaprio). Para a resgatarem, terão de enfrentar Candie e seus capatazes – e também preconceitos profundamente enraizados.

8 MM

AXN Movies, domingo, 21h10

Um thriller intenso de Joel Schumacher que leva o espectador ao submundo da pornografia e dos filmes snuff. Nicolas Cage é Tom Welles, um detective privado contratado por uma viúva que descobre, no cofre do falecido marido, um filme em Super 8 onde se vê uma jovem a ser violada e morta. A missão de Tom é perceber se o filme é verdadeiro e se a adolescente do filme ainda poderá estar viva.

Seberg - Contra Todos os Inimigos

RTP1, domingo, 00h48

Um thriller com assinatura de Benedict Andrews, segundo um argumento de Joe Shrapnel e Anna Waterhouse, baseado em factos reais. Kristen Stewart dá vida à actriz Jean Seberg (1938-1979), figura icónica da nouvelle vague francesa que, nos finais da década de 1960, se associou a membros do Partido Panteras Negras. O filme conta também com Jack O’Connell, Margaret Qualley, Zazie Beetz, Anthony Mackie e Vince Vaughn.

SÉRIE

Irreverent

Star Crime, sábado, 22h

Estreia. Um criminoso procurado em Chicago foge para o outro lado do mundo e disfarça-se de reverendo de uma pequena comunidade australiana. Vestir esse hábito vai ser mais desafiante do que imagina – e prazeroso também. Irreverent é uma criação de Paddy Macrae, com Colin Donnell (Chicago Med, Arrow) no papel principal. Esta é a primeira e única temporada.

DOCUMENTÁRIOS

Yoon

TVCine Edition, sábado, 18h50

Estreado no Doclisboa de 2021, o filme de Pedro Figueiredo Neto e Ricardo Falcão arranca de Lisboa para uma viagem de quatro mil quilómetros em direcção ao Senegal, ao volante de uma velha carrinha Peugeot 504. O condutor é Mbaye Sow, versão moderna do velho “caixeiro-viajante” que, no caso, funciona mais como “correio”, levando encomendas da Europa para África e vice-versa.

Espelho Meu, Espelho Meu

RTP2, sábado, 2h59

Em 2018, Joana Vasconcelos tornou-se a primeira artista portuguesa a fazer uma exposição individual no Guggenheim de Bilbau. I’m Your Mirror, que Serralves albergaria no ano seguinte, foi a 13.ª mais visitada desse ano, segundo a tabela publicada pelo The Art Newspaper. Este documentário de Patrícia Leal mostra o processo por dentro, desde o ateliê da artista, em Lisboa, até à inauguração no museu basco, passando pelos detalhes da montagem e incluindo comentários de curadores.

O Que Podem as Palavras

TVCine Edition, domingo, 12h30

Uma coisa que se ouve dizer a propósito de Mariana Alcoforado em O Que Podem as Palavras: toda a mulher que ousa pensar por si própria e levantar a voz, mais tarde ou mais cedo, vira bruxa. Parafraseamos, claro.

Mas, nas vozes e nas palavras de Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa, nas suas Novas Cartas Portuguesas (1972) e nas conversas com a saudosa Ana Luísa Amaral que estão na base do filme de Luísa Sequeira e Luísa Marinho, é da agência e da decisão das mulheres que se trata, da manifestação – através da linguagem que era o único caminho que a sociedade lhes deixava aberto – da sua existência enquanto seres de corpo inteiro e livres das algemas que os outros (isto é, os homens) lhes entendiam colocar.

A Terra

Odisseia, domingo, 16h03

Estreia-se mais um episódio – o terceiro – da série documental da BBC apresentada por Chris Packham. Este é dedicado ao Verde – ou, como descreve a sinopse, à “milagrosa história de como a vida vegetal transformou um rochedo estéril num mundo verdejante”.

DESPORTO

Râguebi: CF Belenenses x Agronomia Rugby

TVI, sábado, 10h55

Directo. CF Belenenses e Agronomia Rugby digladiam-se na final do Campeonato Nacional Divisão de Honra de 2023/2024 – também conhecida como Top 10 – no Estádio do Restelo, em Lisboa. É a primeira vez que um jogo da competição é transmitido em directo num canal aberto.

Futebol: Benfica x Racing Power

RTP1, domingo, 17h07

Em directo do Estádio Nacional do Jamor (Oeiras), é transmitida a final da Taça de Portugal Feminina. É disputada entre as jogadoras do SL Benfica, que ergueram o troféu em 2018-19, e as estreantes do Racing Power FC. Cabe a Catarina Campos dirigir a equipa de arbitragem.

ÓPERA

Viva La Mamma

RTP2, sábado, 22h01

A obra de Gaetano Donizetti – uma ópera jocosa sobre a própria ópera – é encenada pelo francês Laurent Pelly, nesta produção de 2017. A direcção musical está entregue ao maestro Lorenzo Viotti.

ENTRETENIMENTO

O Preço Certo

RTP1, sábado, 21h10

Quatro mil “preços certos” com Fernando Mendes. É número para motivar uma emissão especial, com música de Toy, Pedro Mafama, Marco Rodrigues, Senhoritas, Vítor Rodrigues e Jorge Amado. Um espectáculo.

INFANTIL

A Vida Secreta dos Nossos Bichos (VP)

Disney Channel, sábado, 20h50

Animação realizada por Chris Renaud (Gru - O Maldisposto) e Yarrow Cheney, sobre um cãozinho cuja vida é abalada quando a dona adopta um rafeiro desastrado. Pior: os dois perdem-se em Nova Iorque e dão com um coelho psicopata.

Robôs (VP)

Hollywood, domingo, 9h30

Animação por Chris Wedge e Carlos Saldanha (A Idade do Gelo). Num mundo de robôs, Rodney é um jovem e genial inventor, que sonha conhecer Big Weld, o melhor inventor de sempre. Mas quando tem essa oportunidade, descobre que ele desapareceu e foi substituído pelo malévolo Ratchet, um ditador que quer impor uma raça de andróides superiores.