Procura uma praia de água limpa? Melhor aposta é nos Açores, Albufeira saiu da lista

No ano passado, os Açores só tinham oito praias “zero poluição”, ou seja, lugares que tenham tido três anos consecutivos sem quaisquer vestígios de contaminação microbiológica nas águas. Mas em 2024, praticamente triplicaram as praias imaculadamente limpas, diz a associação ambientalista Zero: há 21 que merecem esse título, num total de 59 ao nível nacional.

Mas o concelho de Albufeira, que há três anos estava entre os que contava com mais praias “zero poluição” (seis em 2023), desapareceu da lista em 2024. Apesar de ter 25 praias que deverão ver validadas com uma classificação excelente em termos de qualidade da água, explica um comunicado de imprensa da Zero, “teve as suas seis praias ‘zero poluição’ retiradas da lista este ano”.

Isto porquê? Porque pelo menos numa análise à qualidade da água em cada uma dessas praias foi detectado um valor superior a zero de microorganismos (Escherichia coli e Enterococos intestinais, os dois parâmetros controlados e previstos na legislação). A quantidade detectada pode ter sido extremamente baixa, mas desde que “haja qualquer unidade formadora de colónias”, explica a Zero, quebra-se a sequência de três anos com resultados absolutamente limpos exigida para designar a praia como de “poluição zero”.

A exigência de três anos corresponde “ao período mínimo habitualmente requerido pela Directiva 2006/7/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de Fevereiro de 2006, relativa à gestão da qualidade das águas balneares, para se proceder à classificação da qualidade da zona balnear”, justifica a Zero.

Para entrar nesta lista, é preciso que as praias tenham tido classificação “excelente” nas três últimas épocas balneares (2021, 2022 e 2023), de acordo com os dados da Agência Portuguesa do Ambiente, e tenham sempre tido valores abaixo de zero nos parâmetros microbiológicos.

Isto não quer dizer que Albufeira deixe de ter boas praias: 23 praias do concelho e a marina receberam em 2024 a distinção da Bandeira Azul, cuja atribuição obedece a vários critérios, entre os quais a qualidade da água e espaço (ordenamento), segurança e serviços, vigilância e sensibilização das pessoas (educação ambiental). Seis praias do concelho estão na lista deste ano de “praias de ouro” elaborada pela organização ambientalista Quercus.

Em Agosto passado, a Zero tinha feito um alerta sobre agravamento da qualidade da água nas praias naquela época balnear, que atingiu sete praias de Albufeira, o concelho mais afectado.

Além de Albufeira, outros concelhos deixaram de estar representados nesta lista das praias mais limpas este ano: Mafra, Óbidos, Torres Vedras e Vila Real de Santo António ficaram igualmente de fora. O balanço em relação ao ano passado, no entanto, é positivo: saíram da lista do ano passado 19 praias e entraram 24 novas.

Os Açores, com as suas 21 praias “zero poluição”, têm destaque este ano – no ano passado, eram apenas oito –, pois têm mais de um terço (36%) do total destas praias de alta qualidade (59).

Em 2024, as praias “zero poluição” representam 9% total das 664 águas balneares existentes. Em relação às 54 assim classificadas no ano passado, houve um aumento de um por cento, mais cinco praias, contabiliza a Zero.

Os concelhos de São Roque do Pico (ilha do Pico, Açores) e Vila do Bispo (Algarve) contam com quatro praias na lista, enquanto estes municípios conseguem ter três: Alcobaça, Aljezur, Faro, Lajes do Pico, Odemira, Porto Santo, Sesimbra, Tavira e Vila do Porto (Santa Maria – Açores).

Nove municípios passaram a fazer parte dos que têm pelo menos uma praia “zero poluição”: Calheta e Machico (Madeira), Lajes do Pico, Ponta Delgada, Povoação e Santa Cruz da Graciosa (Açores), Leiria, Pombal e Sabugal.

No Norte, só as praias de Forte do Cão (Caminha) e Pedras Brancas (Matosinhos) entraram na lista.

36% das 59 praias "zero poluição" de 2024 são açorianas

Pela primeira vez desde 2016, quando a Zero começou a elaborar esta lista, duas praias interiores foram classificadas como de “zero poluição”: Santa Clara, em Odemira, e Devesa, no Sabugal. “É extremamente difícil conseguir um registo incólume ao longo de três anos nas zonas balneares interiores, muito mais susceptíveis à poluição microbiológica”, diz o comunicado da Zero.

O facto de todas as praias, à excepção destas duas, serem costeiras, “é um indicador do muito que ainda há a fazer para garantir uma boa qualidade da água dos rios e ribeiras em Portugal”, dizem os ambientalistas. São necessários esforços adicionais ao nível do saneamento urbano e das empresas, salientam.

A Zero pede ainda que as recomendações relativas à qualidade das águas balneares e aos motivos da eventual interdição deviam ser comunicadas com mais clareza.