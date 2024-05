Em família: era uma vez uma mochila cheia de sementes, palavras e outros tesouros

FESTIVAIS

Sementes - 29.ª Mostra Internacional de Artes para o Pequeno Público

17 de Maio a 2 de Junho

Mais um ano, mais uma voltinha no carrossel do Sementes. Promovido pelo Teatro Extremo e comprometido com a missão de levar à rua espectáculos direccionados ao público familiar, o festival chega à 29.ª edição com a prata artística habitual, incluindo no programa a celebração do Dia Mundial da Criança.

Almada, Loures, Montemor-o-Novo, Palmela e Seixal acolhem a grelha de 50 propostas, entre teatro, marionetas, circo, música, dança, animação de rua, exposições, oficinas, jogos, livros e instalações musicais e interactivas. Um caldeirão de artes servido por 24 companhias/artistas de Portugal, Argentina, Espanha, França, Itália e Bélgica e elencado aqui. Grátis a 5€.

Mochila - Festival Internacional de Teatro para Crianças e Jovens

16 a 26 de Maio

Teatro, novo circo, música, performance, oficinas e debates entram na bagagem da quarta edição do Mochila, festival organizado pela companhia Lama Teatro e apontado ao ilustre público infantil e juvenil.

Faro serve de cenário à festa que, além da companhia anfitriã, convoca talentos nacionais como Lena D'Água, Formiga Atómica, Teatromosca, Catarina Requeijo, Fértil Cultural, Baal17 ou Noiserv, sem esquecer as criações vindas de Espanha, servidas pela Cia. Enlaire, Joan Català e Trocos Lucos.

A maioria das 20 propostas artísticas alinhadas tem entrada livre. O mapa detalhado pode ser consultado aqui.

Foto Muita Tralha Pouca Tralha, da Formiga Atómica JOSÉ FRADE

Festinfância - XIV Festa do Teatro para a Infância

18 a 31 de Maio

Também Ovar contribui para o calendário de festivais para a infância com mais uma edição (a 14.ª) da festa que leva à cidade 25 espectáculos.

A par das habituais representações nos dias úteis para as escolas do concelho, estão agendadas três peças com sessões para a família, na Casa da Contacto, ao fim-de-semana: Ravi, o Herói do 5.ºA, Histórias do Velho Baú e O Príncipe Oculto.

Uma organização da Contacto - Companhia de Teatro Água Corrente, com entrada gratuita.

FESTAS

Festa dos Contos - Festival da Palavra

16 a 19 de Maio

Também com um programa gratuito e para todas as idades, a Festa dos Contos torna a assentar em Montemor-o-Novo, desta vez com quatro dias inspirados pelos 50 anos do 25 de Abril.

Organizada pela Trimagisto em parceria com o município, e norteada pelas “palavras que libertam”, mas também, e de forma irónica, pelas que “não dizemos para sermos livres”, esta 14.ª edição propõe-se a celebrar a riqueza da palavra nos seus múltiplos formatos, entre contos, concertos, cinema, spoken word, performance, conversas, exposições, teatro ou poesia.

Jorge Serafim, Oswaldo Felipe Royo, Pedro Giestas, Trovadoras Itinerantes, Parapente700 e Carlos Marques – que aqui estreia o concerto encenado que é também um livro, Contos Cantados – são alguns dos nomes convidados. Mais informações em www.trimagisto.pt.

Foto Festa dos Contos DR

Beja Romana

17 a 19 de Maio

Com mais de 2500 anos de história, a cidade que actualmente responde por Beja (baptizada Pax Julia pelo imperador Augusto) é palco de um festival que pretende reviver “a grandeza e imponência” desses tempos passados e, de caminho, estimular a ligação das gentes ao património identitário e à história do lugar.

Música, dança, rábulas, cortejos, mercado, acepipes, oficinas, exposições, visitas guiadas a museus e a sítios arqueológicos, aulas de culinária, conferências, acampamento militar, jogos, artes e ofícios ao vivo, uma casa romana (Domus) e um concurso de fotografia, entre outras experiências, compõem a oferta da nona edição de Beja Romana, que espalha o bulício da época pelo centro histórico e se inspira no tema Território e Villae Romanas. Mapa em cm-beja.pt/bejaromana.

Volta ao Museu em Sete Dias

16 a 22 de Maio

Dança, visitas nocturnas, conversas, oficinas criativas para todas as idades, a inauguração da exposição Problemas do Primitivismo - A Partir de Portugal, as experiências musicais de Antimuseu.

É nestas linhas que se cose o programa desenhado pelo Centro Internacional das Artes José de Guimarães para celebrar o Dia Internacional dos Museus (que se assinala a 18 de Maio) ao longo de uma semana, sempre com entrada livre. Mais detalhes em www.ciajg.pt.

Festa do Numismata

18 e 19 de Maio

O Dia Internacional dos Museus dá o mote à festa; o Museu do Dinheiro de Lisboa cede o espaço ao manifesto.

Inspirada pelo tema Museus, Educação e Investigação, a segunda edição da Festa do Numismata convida a descobrir como se fazem cunhos, como se reconhece a contrafacção, como se põe a inteligência artificial a criar moedas ou os cuidados a ter com uma colecção de numismática, entre outras curiosidades.

No programa que se estende ao longo do fim-de-semana, entre as 10h e as 18h, há oficinas para famílias, workshops, palestras e visitas temáticas. A entrada no museu e as actividades são gratuitas, estando algumas destas sujeitas a inscrição prévia.

ACTIVIDADES

Caça ao Tesouro em Monserrate

18 de Maio

Organizada pela Parques de Sintra, uma actividade de exploração onde as famílias “têm de trabalhar em equipa, resolver tarefas práticas e desvendar enigmas” para encontrar o tesouro escondido no Parque de Monserrate.

Uma forma “original e divertida” de descobrir o património natural e arquitectónico de Sintra. Outras ideias: partir À Conquista do Castelo dos Mouros, espreitar O Diário da Princesa no Palácio Nacional de Queluz ou entrar No Palácio de Sintra com a Rainha.

O encontro está marcado para sábado, às 15h (repete a 29 de Junho, à mesma hora), e tem um custo de 10€.

Foto Caça ao Tesouro em Monserrate DR

TEATRO

Eu Quero a Lua!

19 de Maio

Era uma vez uma menina chamada Alice, que vivia num país à beira-mar e tinha tudo… menos a Lua. Com esse desejo impossível de concretizar, talvez o pedido da criança não seja tão literal e tenha mais a ver com o valor do amor, a natureza dos sentimentos e a importância da humildade.

Uma ideia da companhia Partículas Elementares que leva as suas marionetas ao palco do Convento de São Francisco, em Coimbra, no domingo, às 16h. A entrada custa 4€. M/3

Os Piratas Também se Apaixonam

19 de Maio

No Teatro Sá da Bandeira do Porto, a associação Porta 27 mostra que a vida dos piratas não se faz só de batalhas, pilhagens, canções, gargalhadas desdentadas, baús recheados e bandeiras pretas com tíbias e caveira.

É que, até para um corsário, o tesouro mais valioso pode estar nos afectos. Domingo, às 16h, com bilhetes a 8€. M/3