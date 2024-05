Zelensky cancela visita a Portugal e Espanha

Brendan Smialowski / VIA REUTERS

Fontes diplomáticas indicam que o cancelamento da visita à Península Ibérica está relacionado com a complexa situação militar na Ucrânia.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, cancelou a visita a Espanha e a Portugal, adiantaram fontes da Casa Real espanhola à agência Efe.

O Palácio da Zarzuela não explicou os motivos do cancelamento da visita, que ia ser a primeira visita bilateral de Zelensky a Espanha e na qual estava previsto um encontro com o chefe do Governo, Pedro Sánchez, para assinar um acordo de segurança.

Fontes diplomáticas citadas pela Efe salientaram que a viagem do Presidente da Ucrânia, que ia incluir Portugal, se deve à complexa situação que este país atravessa face à ofensiva russa após mais de dois anos de guerra.

O ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, tinha confirmado esta terça-feira que a visita do Presidente da Ucrânia a Portugal estava "a ser preparada", sem adiantar mais pormenores sobre a data ou programa da deslocação.

A visita de Volodymyr Zelensky a Portugal tinha sido avançada na segunda-feira pela SIC, numa visita do chefe de Estado ucraniano que previa a assinatura de acordos bilaterais de segurança.

Em Outubro do ano passado, chegou a ser noticiado que Zelensky iria comparecer na reunião do Grupo de Arraiolos, no Porto. Na altura, o chefe de Estado estava de viagem pela Europa, tendo marcado presença em Granada.

O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, chegou a fazer uma nota, confirmando que Zelensky tinha aceitado o convite para visitar Portugal, mas que as duas equipas ainda estavam a "trabalhar na data para concretizar tal visita".

“As autoridades ucranianas comunicaram que a decisão do Presidente Zelensky de se deslocar a Granada, para participar na Cimeira da Comunidade Política Europeia, foi tomada no último momento e que a visita será muito curta”, explicava ainda a nota de Belém.

Marcelo Rebelo de Sousa visitou a Ucrânia em Agosto, tendo nessa altura feito o convite ao seu homólogo.