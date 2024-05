Blinken está em Kiev para transmitir “um forte sinal de tranquilidade” aos ucranianos

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, chegou a Kiev esta terça-feira, 14 de Maio, na primeira visita de um alto funcionário dos Estados Unidos à Ucrânia desde que o Congresso aprovou, no mês passado, um há muito adiado um pacote de ajuda militar de 61 mil milhões de dólares à Ucrânia.

A viagem que não tinha sido divulgada tem como objectivo mostrar a solidariedade dos EUA para com a Ucrânia, que luta para se defender dos pesados bombardeamentos russos na sua fronteira nordeste.

Blinken, que chegou a Kiev de comboio na manhã desta terça-feira, espera "enviar um forte sinal de tranquilidade aos ucranianos que passam obviamente por um momento muito difícil", disse um funcionário dos EUA que informou os jornalistas que viajavam com Blinken sob condição de anonimato.

"A missão do secretário aqui é realmente falar sobre como a nossa assistência suplementar será executada de forma a ajudar a reforçar as suas defesas (e) permitir-lhes retomar cada vez mais a iniciativa no campo de batalha", disse o mesmo funcionário.

A artilharia, os mísseis de longo alcance conhecidos como ATACMS e os interceptores de defesa aérea aprovados pelo Presidente Joe Biden em 24 de Abril estão a chegar às forças ucranianas, disse o funcionário.

Blinken assegurará às autoridades ucranianas, incluindo ao Presidente Volodymyr Zelensky, o apoio duradouro dos EUA e fará um discurso centrado no futuro da Ucrânia, acrescentou a mesma fonte.

Há meses que Kiev tem estado em desvantagem no campo de batalha. As forças russas, que têm uma vantagem significativa em termos de efectivos e munições, vêm avançando lentamente no terreno, principalmente na região de Donetsk, a sul, tirando partido da escassez de efectivos militares e de projécteis de artilharia da Ucrânia.

Na segunda-feira, o conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, disse que Washington estava a tentar acelerar "o ritmo das entregas" de armas à Ucrânia para a ajudar a inverter a sua desvantagem.

"O atraso atirou a Ucrânia para um buraco e estamos a tentar ajudá-la a sair desse buraco o mais rapidamente possível", disse Sullivan, acrescentando que um novo pacote de armas será anunciado esta semana.

A Rússia controla actualmente cerca de 18% da Ucrânia e tem vindo a ganhar terreno desde o fracasso da contra-ofensiva de Kiev de 2023, que não conseguiu fazer incursões importantes contra as tropas russas escondidas atrás de campos profusamente minados.

As tropas de Moscovo entraram na Ucrânia perto da segunda maior cidade do país, Kharkiv, na sexta-feira, abrindo uma nova frente a nordeste numa guerra que, durante quase dois anos, foi travada em grande parte no leste e no sul. O avanço poderá afastar algumas das esgotadas forças de Kiev do leste, onde a Rússia tem estado a avançar.

"Eles [os russos] estão claramente a lançar tudo o que têm no leste", afirmou o funcionário dos EUA.

Acordos bilaterais

O mesmo funcionário norte-americano afirmou que as reformas económicas e políticas levadas a cabo por Kiev abrirão o caminho para a adesão do país à União Europeia e, eventualmente, à NATO.

Embora não seja provável que a aliança de defesa liderada pelos EUA admita a Ucrânia tão cedo, os Estados-membros individualmente estão a estabelecer acordos de segurança bilaterais com Kiev. As conversações sobre um acordo entre os EUA e a Ucrânia estão "na fase final" e serão concluídas antes da cimeira da NATO de Julho em Washington, adiantou o mesmo funcionário dos EUA.

O Grupo dos Sete países mais ricos assinou uma declaração conjunta na cimeira da NATO em Vilnius, em Julho do ano passado, comprometendo-se a estabelecer "compromissos e acordos de segurança a longo prazo" com a Ucrânia, que seriam negociados bilateralmente.

Kiev afirma que os acordos deverão conter compromissos de segurança importantes e concretos, mas que não substituirão de forma alguma o seu objectivo estratégico de aderir à NATO. A aliança ocidental considera qualquer ataque lançado contra um dos seus 32 membros como um ataque contra todos, nos termos da cláusula do seu artigo 5.º. Reuters