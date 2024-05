Modi e BJP acusados de acicatar tensões entre hindus e muçulmanos nas eleições indianas

Cumprida na segunda-feira a quarta de sete fases das eleições legislativas da Índia, com votações em mais dez estados – incluindo o Uttar Pradesh, o mais populoso do país –, os primeiros dados mostram que a participação tem sido mais reduzida do que o esperado. Apesar de não pôr em causa a expectável terceira vitória consecutiva do Partido Bharatiya Janata (BJP), de Narendra Modi, e dos seus aliados, uma abstenção elevada dos quase mil milhões de eleitores registados pode pôr em risco o resultado avassalador a que os nacionalistas hindus se propuseram e que é visto pelos analistas como fundamental para o primeiro-ministro continuar a desafiar estatuto da Índia como nação laica.

