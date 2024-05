Ministro da Defesa desafia Netanyahu a rejeitar regime militar em Gaza

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, anunciou que pediu uma decisão sobre um plano para quem ficaria a governar a Faixa de Gaza depois da ofensiva de Israel e que não recebeu uma resposta, num desafio claro ao primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.

“Logo a 7 de Outubro, os ramos militares disseram que era preciso trabalhar para encontrar uma alternativa ao Hamas”, no poder na Faixa de Gaza. E disse que não irá concordar com o estabelecimento de um governo militar israelita na Faixa de Gaza. “Um regime civil-militar em Gaza irá tornar-se o maior esforço lá e irá acontecer prejudicando outras arenas. Vamos pagá-lo em sangue e vítimas – e terá um pesado custo económico.”

De seguida, Gallant desafiou publicamente o primeiro-ministro “a tomar uma decisão e declarar que Israel não vai estabelecer um governo civil na Faixa de Gaza, que não haverá um regime civil-militar na Faixa de Gaza, e que vai promover uma alternativa governativa ao regime do Hamas”.

As palavras do ministro da Defesa, numa conferência de imprensa em que apareceu solene (e vestido de preto, cor que não deixou desde o ataque de 7 de Outubro), acontecem quando os Estados Unidos voltaram a referir a falta de um plano para o “dia seguinte” em Gaza e quando novas operações militares israelitas em locais em que o Hamas já tinha sido afastado mostrou que, depois de o vazio se instalar, o movimento ressurgia.

Netanyahu respondeu pouco mais tarde: “Depois do massacre terrível [de 7 de Outubro], ordenei a destruição do Hamas. Os combatentes das IDF [Forças de Defesa de Israel, na sigla em inglês] e as forças de segurança estão a lutar para o conseguir. Enquanto houver Hamas, nenhum outro actor irá governar Gaza – e de certeza que não será a Autoridade Palestiniana”, declarou Netanyahu, prometendo não substituir um bastião do Hamas por um da Fatah (a facção da Autoridade Palestiniana).

Esta não é a primeira vez que Gallant e Netanyahu têm uma discórdia pública. Netanyahu chegou aliás a anunciar, em Março de 2023, que demitia Gallant depois de o ministro da Defesa defender a suspensão da polémica reforma judicial – golpe judicial para os seus críticos – que o Governo tentava levar a cabo e que provocou uma enorme oposição em Israel.

O anúncio de Netanyahu fortaleceu ainda mais os protestos contra as medidas e que foram também contra o afastamento de Gallant. Mais tarde, o primeiro-ministro acabou por dizer que Gallant continuava no cargo, já que não o tinha despedido formalmente.

Ainda antes de Netanyahu falar, o ministro da Segurança Interna, o extremista Itamar Ben-Gvir, exigiu ao primeiro-ministro que afastasse o titular do cargo da Defesa, dizendo que “numa coisa” ele e Gallant concordam: que com Gallant na pasta da Defesa um regime militar israelita em Gaza não é boa ideia. “Precisamos de outro ministro da Defesa”, declarou.

De seguida, o outro importante extremista do Governo, o ministro das Finanças, Bezalel Smotich, fazia o seu próprio desafio a Netanyahu: que formalizasse a decisão de que a Autoridade Palestiniana não ficaria no poder na Faixa de Gaza.

Tudo isto acontece depois de uma marcha de colonos se ter dirigido para perto da Faixa de Gaza para pedir o regresso dos colonatos judaicos, que foram retirados em 2005, ao território palestiniano.