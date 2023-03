Netanyahu demite ministro da Defesa por avisos sobre o “perigo” da reforma judicial

“Nunca antes se tinha visto a dimensão destes sentimentos de raiva, desilusão e medo”, alertou Yoav Gallant, pedindo que a legislação do Governo continuasse a ser discutida com a oposição.

Benjamin Netanyahu não desiste da reforma judicial que a oposição considera pôr em causa a democracia em Israel: depois das primeiras críticas de um membro do seu Governo, o ministro da Defesa, Yoav Gallant, que alertou para “uma ameaça clara, imediata e tangível à segurança do Estado”, alguns colunistas escreveram que talvez fosse este o “abanão” de que precisava para repensar os seus planos. Não foi. Netanyahu demitiu o ex-general menos de 24 horas depois.

Gallant afirmara concordar com o conceito desta reforma, mas apelara aos seus colegas do Likud e dos outros partidos na coligação governamental para travarem a reforma, abrindo um novo período de debate para tentar encontrar um consenso com a oposição. Isto porque, defendeu, há uma profunda divisão no país com esta proposta afectou as Forças Armadas – muitos reservistas já recusaram servir se a lei for aprovada.

“Isso representa uma ameaça clara, imediata e tangível à segurança do Estado”, afirmou Gallant, num discurso em horário nobre enquanto centenas de milhares de pessoas se manifestavam, uma vez mais, contra o projecto-lei, no sábado à noite. “Não vou participar nisto”, acrescentou. “Nunca antes se tinha visto a dimensão destes sentimentos de raiva, desilusão e medo.”

“A segurança do Estado de Israel foi e será sempre a missão da minha vida”, escreveu Gallant no Twitter, depois de o gabinete do primeiro-ministro ter anunciado a demissão – oficialmente, uma “transferência”, não se sabe para onde. Netanyahu, escreve o jornal The Times of Israel, citando um responsável próximo, decidiu afastá-lo por causa da sua “resposta fraca contra as recusas nas IDF”, as Forças de Defesa de Israel.

O líder da oposição e ex-primeiro-ministro, Yair Lapid, descreveu a demissão como “um novo mínimo para um governo anti-sionista que está a prejudicar a segurança nacional e a ignorar os avisos das principais figuras da segurança do país”: a semana passada, o director do Shin Bet (secreta interna), Ronen Bar, apresentou a Netanyahu um relatório preocupante sobre as consequências da aprovação desta reforma, alertando para a combinação de ameaças à segurança e contestação às medidas que pode levar o país a uma "situação perigosa". Gallant pedira a Netanyahu que reunisse o Governo para discutir os avisos de Bar.

“O primeiro-ministro de Israel é um perigo para o Estado de Israel”, acusou Lapid. “Em vez de ouvir [Gallant], Netanyahu escolheu o caminho de todos os ditadores – silenciar vozes”, reagiu, por seu turno, Avigdor Lieberman, líder do partido Yisrael Beitenu (Israel Nossa Casa) e ex-ministro da Defesa.

As palavras de Gallant provocaram muitas críticas entre a direita no poder, mas também alguns apoios, tímidos, dos deputados Yuli Edelstein e David Bitan (que já defendera uma pausa para “acalmar o país), do Likud, apesar de Edelstein ter garantido que votará a favor. Segundo os media israelitas, o ministro da Agricultura, Avi Dichter, também terá pedido a suspensão da votação, mas arrependeu-se e voltou a garantir o seu apoio e o seu voto a Netanyahu. Dichter, escreveu o Jerusalem Post, pode ser uma alternativa a Gallant para a pasta da Defesa.

Já Itamar Ben-Gvir, ministro da Segurança Nacional e líder do Sionismo Religioso, o partido de extrema-direita que foi o terceiro mais votado em Novembro, exigiu a demissão do antigo general. “Gallant cedeu com chantagens e ameaças a todos os anarquistas que utilizam as Forças Armadas como ferramenta de negociação. Foi eleito com os votos da direita e, na prática, promove uma agenda das esquerdas”, afirmou Ben-Gvir.