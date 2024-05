Aos 69 anos e em fato de banho, Gayle King é capa da Sports Illustrated

A apresentadora Gayle King, a modelo plus size Hunter McGrady e as modelos Chrissy Teigen e Kate Upton posam em capas separadas para a 60ª edição anual de fatos de banho da revista Sports Illustrated, revelada nesta terça-feira.

A primeira modelo da Sports Illustrated é Gayle King, co-apresentadora do programa CBS Mornings, que, aos 69 anos, posou com um fato de banho com padrão rosa e verde e alças fininhas. A apresentadora partilhou um vídeo nas redes sociais onde se pode observar a sua reacção ao ver a capa pela primeira vez. "Disseram-me que só ia estar no interior da revista e estou na capa", conta, enquanto aplaude de emoção.

Já Hunter McGrady, que fundou uma linha de moda para tamanhos até 5X, veste fato de banho castanho com grandes recortes. Não é a primeira vez que a modelo plus size aparece na capa da revista — em 2017 também foi uma das protagonistas. "Hunter McGrady é uma feroz defensora das mulheres em todo o lado. Usando a sua plataforma para defender a aceitação corporal e a inclusão na indústria, provocou conversas e inspirou mudanças", descreve a publicação no Instagram.

Foto Hunter McGrady Yu Tsai/Sports Illustrated

Kate Upton é fotografada um biquíni cor-de-rosa e vermelho com folhos naquela que é já a sua quarta capa para a Sports Illustrated. Por sua vez, Chrissy Teigen, que foi capa da edição do 50.º aniversário, regressa com um fato de banho cor de laranja com um decote profundo, para a 60.ª edição, que será lançada nas bancas nesta sexta-feira.

A edição de fatos de banho da Sports Illustrated estreou-se em 1964 e ficou conhecida por mostrar mulheres jovens e magras em biquínis reveladores. Nos últimos anos, a publicação tem diversificado o leque de modelos, apresentando mulheres mais velhas, corpos maiores, modelos trans, atletas paraolímpicas e uma mulher de burkini — um fato de banho de corpo inteiro usado por algumas muçulmanas.

Foto Chrissy Teigen Yu Tsai/Sports Illustrated

Foto Kate Upton Yu Tsai/Sports Illustrated

"Nos últimos 60 anos, quebrámos estereótipos, abraçámos a diversidade e defendemos a inclusão", declara MJ Day, editor-chefe da Sports Illustrated Swimsuit, em comunicado.

Além das quatro capas individuais deste ano, a revista lançou três outras com grupos de mulheres que já tinham aparecido no passado, incluindo Christie Brinkley, Martha Stewart (a capa de 2023), Megan Rapinoe, Paulina Porizkova e Tyra Banks.