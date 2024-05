BCP “aprova” propostas para a habitação e para o acesso dos jovens ao crédito

Miguel Maya considera que o que foi anunciado do programa Construir Portugal parece ter sido desenhado por quem teve “o cuidado de perceber a origem do problema” da habitação em Portugal.

As recentes novidades apresentadas pelo Governo no domínio da habitação, do apoio aos jovens no acesso ao crédito à habitação, merecem uma avaliação positiva por parte do presidente executivo do Millennium BCP, Miguel Maya, que mostrou alguma preocupação com os detalhes das medidas, que ainda não são conhecidos.

“Os detalhes podem transformar uma boa ideia numa péssima solução”, afirmou o gestor, que falava esta quarta-feira no final da apresentação de resultados do primeiro trimestre.

O CEO do Millennium referia-se concretamente à garantia pública que o novo executivo liderado por Luís Montenegro pretende criar para permitir aos jovens aceder a 100% do crédito para compra de casa. Miguel Maya destaca que muitos jovens não dispõem de 10% do valor de aquisição, o que os impossibilita de comprar casa, um investimento que o responsável considera ser “simultaneamente uma poupança”, pelo valor do activo imobiliário.

Esta medida está a ser discutida com o Banco de Portugal e a Associação Portuguesa de Bancos, mas o gestor garantiu que não conhece as condições de acesso, como a idade ou valor de aquisição do imóvel, entre outras.

“A habitação é um tema sério em Portugal”, afirmou Miguel Maya, considerando que as medidas anunciadas no âmbito do programa Construir Portugal parece “desenhado por quem tem consciência ou teve o cuidado de tentar perceber a origem do problema e conceber soluções que dêem resposta aos problemas efectivos".