Lucros dos BCP crescem 8,4% para 234,3 milhões no primeiro trimestre

O resultado líquido consolidado do Millennium BCP subiu 8,4% nos primeiros três meses do ano, para de 234,3 milhões de euros, face a igual período do ano passado, anunciou esta quarta-feira a instituição financeira. Isolando a actividade em Portugal, os lucros acenderam a 203,5 milhões de euros, correspondendo a um aumento de 18,4% face a igual período de 2023.

O Bank Millennium, na Polónia, registou “o sexto trimestre consecutivo com resultados positivos”, destacou o presidente executivo da instituição, Miguel Maya, na apresentação de resultados. Este banco terminou o primeiro trimestre com “um resultado líquido 29,7 milhões de euros, apesar dos encargos de 190,91 milhões de euros associados à carteira de créditos hipotecários em francos suíços (dos quais 117,42 milhões de euros de provisões)”. O Millennium Bim (Moçambique) obteve um resultado de 22,6 milhões de euros.

“Para o crescimento do resultado líquido do grupo contribuiu largamente a evolução favorável das outras imparidades e provisões, de 237,7 milhões de euros no primeiro trimestre de 2023, para 145,2 milhões de euros no primeiro trimestre de 2024”, refere o Banco na informação divulgada. Aquela redução verificou-se, maioritariamente, nas provisões adicionais para fazer face ao risco de litigância implícito na carteira de créditos hipotecários em moeda estrangeira na subsidiária polaca (-57,1 milhões de euros, de 174,5 milhões de euros para 117,4 milhões de euros”, e ainda “a montantes líquidos do valor originado pelas operações do Euro Bank S.A., a ser ressarcido por entidade terceira), tendo também beneficiado duma redução na actividade em Portugal”.

A margem financeira consolidada situou-se 4,8%, para 696,2 milhões (664,6 milhões de euros apurados um ano antes), mas o produto bancário caiu 13,1% para 868,8 milhões de euros (1000,1 milhões no período homólogo). E o resultado operacional core do grupo deslizou 1,2%, para 584,6 milhões de euros.