Jovens portugueses consomem cultura sobretudo em streaming

Um estudo da Universidade Católica, divulgado terça-feira, sugere que a maioria dos jovens em Portugal tem hábitos de consumo de Cultura, e sobretudo vê séries e filmes e ouve música em streaming.

O estudo, apresentado terça-feira na Universidade Católica, em Lisboa, é dedicado ao Consumo de Cultura pelos jovens portugueses, a partir de um inquérito online, com a participação de 994 pessoas entre os 18 e os 34 anos, residentes em Portugal.

Segundo o estudo, no último ano, 93% dos jovens inquiridos disseram ter utilizado plataformas de streaming para ouvir música, ver séries e filmes, 86,6% disseram que leram "algum tipo de livro", 85,5% responderam que foram ao cinema e 76,8% foram a concertos ou festivais de música.

Sobre o tempo que dedicam a ver televisão, 32,3% disseram que, em média, viram entre seis a dez horas semanais de filmes e séries — nas plataformas de streaming.

"Apenas 35% dos jovens portugueses assume ter ido ao teatro no último ano e com pouca regularidade", refere o estudo.

Sobre os hábitos de leitura, o inquérito permite concluir que 86,6% dos jovens "leu algum tipo de livros" ao longo do último ano, 59,4% leram jornais e 53% leram revistas. A maioria dos jovens (44,4%) admitiu que lê até cinco livros por ano e 13,4% respondeu no inquérito que não leu nenhum livro ao longo do último ano. Vinte por cento disse que leu entre seis a dez livros.

Questionados sobre o que mais gostam de fazer nos tempos livres, a maioria (80,7%) dos inquiridos entre os 18 e os 34 anos disse que prefere passar tempo com amigos e família, 72,5% responderam "passeios ou visitas a sítios novos" e 66,3% disseram que gostam de ouvir música.

As conclusões do estudo foram divulgadas terça-feira no âmbito da conferência Challenging The Future: Cultura Hoje - De quem para quem?, organizada pelo banco BNP Paribas na Universidade Católica, em Lisboa.