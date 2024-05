O cinema russo entre nós: Graça, de Ilya Povolotsky

Notícias cinematográficas da Rússia, esse país de que a pouco e pouco fomos tendo cada vez menos imagens para além das que chegam, sempre politicamente determinadas (como “propaganda” ou como “antipropaganda”), através dos noticiários e da televisão. Um filme como Graça, primeira longa-metragem de um realizador nascido em 1987, que nem sequer tem nada de uma produção “oficial” (foi feito e financiado em moldes independentes), teria sempre essa inerência, ser um contributo para a redescoberta da Rússia como país de cinema, tanto mais que, no seu modo de fazer e de dar a ver, Ilya Povolotsky integra alguma forma de reconhecimento, ou mesmo de filiação, para com alguns pontos altos da história da Rússia como país de cinema (o manejo do tempo, a relação com a paisagem, a rarefacção narrativa: não é que sejam “à Tarkovski”, mas estão de acordo com aquela ideia, mais ou menos equívoca, que leva, por exemplo, Paul Schrader, e muita crítica internacional, a identificar Tarkovski como origem e nec plus ultra do slow cinema, passe o palavrão).

