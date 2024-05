Parlamento da Geórgia aprova a controversa lei dos agentes estrangeiros

O Parlamento georgiano aprovou esta terça-feira a versão final da polémica lei dos "agentes estrangeiros" que tem motivado uma onda de contestação popular e que é criticada pela União Europeia. A Presidente já prometeu vetar o diploma.

Tal como se esperava, a sessão parlamentar desta terça-feira, para a qual estava marcada a aprovação final da lei, foi tensa e marcada por discussões violentas entre os apoiantes e os detractores do diploma. As imagens televisivas mostram deputados aos empurrões e aos gritos, alguns dos quais chegando mesmo a agredir os colegas. A lei foi aprovada com o voto favorável dos deputados do Sonho Georgiano, o partido que está no poder.

A lei irá obrigar a que organizações da sociedade civil e meios de comunicação social que recebam pelo menos 20% do seu financiamento do estrangeiro se registem como grupos "ao serviço de potências estrangeiras". Os críticos chamam-lhe a "lei russa" por ser idêntica à legislação aprovada em 2012 naquele país que serviu para paralisar quase totalmente a sociedade civil russa e acabar com a imprensa independente.

O Governo diz que a lei é fundamental para garantir a defesa da soberania da Geórgia, para combater a influência externa e a transparência, e rejeita as acusações de se ter inspirado na legislação russa. Na segunda-feira, o primeiro-ministro, Irakli Kobakhidze, disse que um falhanço na aprovação da lei iria permitir a perda de soberania da Geórgia e aproximar o país "do destino da Ucrânia".

No ano passado, o Sonho Georgiano já tinha tentado fazer aprovar uma proposta semelhante, mas acabou por recuar depois de protestos populares. Desta vez, porém, a iniciativa avançou.

A União Europeia tem multiplicado os avisos de que esta legislação contraria os pilares da integração europeia e alerta que a sua entrada em vigor poderá complicar o processo de adesão, que é uma prioridade do Governo de Tbilissi.

A Presidente georgiana, Salome Zourabichvili, está contra a lei e garantiu que a irá vetar. No entanto, uma nova aprovação pelo Parlamento irá forçar a entrada da legislação em vigor sem voltar a passar pela chefe de Estado.

A lei dos agentes estrangeiros tem motivado enormes protestos na capital georgiana, sobretudo entre a população mais jovem que receia ver na sua aprovação o início de uma deriva autoritária no país do Cáucaso. "Sou georgiana e, portanto, sou europeia, e queremos liberdade, nada mais", dizia à Rádio Europa Livre o estudante Irakli Beradze, durante uma concentração em frente ao Parlamento esta terça-feira.