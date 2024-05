Apesar das incertezas, a Catalunha ultrapassou o “procés” independentista?

O Presidente do Governo de Espanha, Pedro Sánchez, viu aprovada nas urnas a sua aposta na reconciliação, com os indultos e a amnistia para todos os envolvidos no procés. Os socialistas tiveram uma vitória clara – e histórica – nas eleições catalãs de domingo, somando mais votos (28%) e deputados (42, mais sete do que o independentista Junts, que ficou em segundo), mas espera-os um complexo processo negocial. Neste P24, ouvimos o jornalista Nuno Ribeiro.

