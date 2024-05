Archewell de Harry e Meghan “em incumprimento”, ordenada a parar de angariar e gastar

Harry e Meghan foram exortados a não usar a Fundação Archewell, nem para angariação de fundos, nem como meio de investimento, já que o organismo se encontra em situação de incumprimento junto do Registo de Instituições de Caridade e Angariação de Fundos da Califórnia.

De acordo com a revista People, a 3 de Maio, foi emitido um aviso de incumprimento em nome do Registo de Caridades e Angariação de Fundos para a Fundação Archewell. De acordo com o documento, citado pela publicação, a organização está “listada como em incumprimento junto do Registo de Instituições de Caridade e Angariação de Fundos por não ter apresentado o(s) relatório(s) anual(ais) exigido(s) e/ou as taxas de renovação”.

“Uma organização que esteja listada como em incumprimento não está em boa situação e está proibida de se envolver em condutas para as quais o registo é necessário, incluindo a solicitação ou o desembolso de fundos de caridade”, descreve a carta. “A organização pode também estar sujeita a sanções e o seu registo pode ser suspenso ou revogado pelo Registo. Assim que apresentar o(s) registo(s) em falta, será notificado do montante de quaisquer taxas de atraso que sejam devidas.”

A Fundação Archewell é a organização sem fins lucrativos criada pelo príncipe Harry, 39 anos, e Meghan, 42 anos, após seu afastamento dos papéis reais em 2020. “A nossa missão é simples: aparecer, fazer o bem. Encontramos o momento aparecendo, agindo e usando nosso holofote incomparável para elevar e unir comunidades — locais e globais — por meio de actos de serviço e compaixão”, lê-se no site.

De acordo com o Page Six, a fundação terá realizado o pedido de prorrogação e enviado um cheque que terá sido extraviado, tendo sido emitido novo cheque.