Ciclo Casa da Cerca 2024 abre com Paz, Poeta e Pombas a celebrar José Afonso

O programa da 10.ª edição do ciclo Há Música na Casa da Cerca, em Almada acaba de ser divulgado e começa já no dia 25 de Maio com um recital a celebrar José Afonso.

Paz, Poeta e Pombas. Assim se chama o recital “de conto, poesia e música” que abre a 10.ª edição do ciclo Há Música na Casa da Cerca, em Almada, no dia 25 de Maio, às 17 horas. Dedicado à liberdade, o recital foi criado a partir do espectáculo UTOPIA: cartas a José Afonso, em que o cantautor e fadista Marco Oliveira e a actriz Ana Sofia Paiva evocam José Afonso, numa performance musical feita a partir dos seus poemas, melodias e anotações. O recital será no Jardim Botânico. “Mantém-se a lógica das cartas ao Zeca, de cantar as suas músicas e a sua poesia, com uma sessão que convoca muitos outros poetas em celebração dos ideais de Abril”, dizem os seus autores. A duas vozes, a dramaturgia e selecção de textos é de Ana Sofia Paiva, com a guitarra clássica e o apoio dramatúrgico de Marco Oliveira.

Deste recital, integrado no sub-programa Música nas Exposições, passamos aos Concertos ao Pôr do Sol, quatro ao todo, no Anfiteatro do Jardim Botânico, e sempre às 21h30. O primeiro será no dia 29 de Junho, com os Gume, grupo formado por Yaw Tembe (trompete), Sebastião Bergmann (bateria), André David (guitarra), Pedro Monteiro (baixo) e David Menezes (percussão), já com dois discos no activo: Pedra Papel (2017) e Dobra (2023). O seu primeiro disco, como escreveu Mário Lopes no Ípsilon em 2023, era um “álbum onde já se manifestava uma capacidade sincrética” que no segundo “se expande admiravelmente”.

O segundo concerto, a 27 de Julho, levará à Casa da Cerca o jazz do Mário Costa Quartet, numa formação com o qual o baterista Mário Costa lançou no início de 2023 o álbum Chromosome, tendo a seu lado os franceses Benoît Delbecq (piano, sintetizadores, samplers) e Bruno Chevillon (contrabaixo) e o vietnamita-americano Cuong Vu (trompete).

Do jazz, passamos ao cante alentejano a 31 de Agosto, com o cantor e compositor Paulo Ribeiro (de Beja) e o grupo coral Cantadeiras de Essência Alentejana (de Almada). Paulo Ribeiro, que já integrou grupos como os Anonimato, Baile Popular ou Tais Quais, já lançou quatro discos a solo: Aqui Tão Perto do Sol (2002), No Silêncio das Casas (2012), O Céu Como Tecto e o Vento Como Lençóis, com, poesia de Manuel da Fonseca (2017) e Ribeiro (2021). Quanto à Cantadeiras, lançaram em 2021 um CD/DVD intitulado CanteAlmada.

Por fim, no dia 28 de Setembro, o anfiteatro do Jardim Botânico da Casa da Cerca receberá DJ Ride, um das figuras mais destacadas do universo hip hop em Portugal. DJ Ride, nome artístico do DJ produtor e engenheiro de som Oliveiros Oliveira, das Caldas da Rainha, foi o vencedor, em Dezembro de 2023, nas categorias Técnica e Party Rocking do Campeonato Mundial de DJ na Polónia, promovido pela Associação Internacional de DJ, a IDA.

Este ano, regressam ao programa os Concertos Invisíveis, momentos musicais em que se escuta a música sem ver o seu intérprete. Será o derradeiro concerto deste ano, também no Jardim Botânico, no dia 26 de Outubro, às 17h. A convidada, desta vez, é a cantora, violoncelista e clarinetista Sandra Martins, que tem colaborado com muitos nomes da música portuguesa (Júlio Pereira, Rodrigo Leão, Rão Kyao, Vitorino, Fausto Bordalo Dias, Manuel de Oliveira, Camané, Carolina Deslandes, etc.), integrando ultimamente a Orquestra Assintomática de Martín Sued, com a qual actuou na Casa da Cerca em Agosto de 2023.

O ciclo Há Música na Casa da Cerca foi criado em 2015, em parceria, pela Casa da Cerca - Centro de Arte Contemporânea e a PontoZurca - editora e produtora discográfica. Em 2023 actuaram no ciclo João Mortágua Math Trio, Luca Argel Trio Elisa Rodrigues, Coladera, Martín Sued & Orquestra Assintomática, João Cabrita Trio, Will Samson e HUH!