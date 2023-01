Baterista Mário Costa anuncia com o tema Chromosome um novo álbum em quarteto

Baterista e compositor, Mário Costa tem acompanhado ao longo dos anos músicos como António Zambujo, Miguel Araújo ou Ana Moura, mas foi na área do jazz que se estreou em nome próprio, em 2018, com o disco Oxy Patina, gravado em trio com dois nomes destacados do jazz europeu, o pianista francês Benoît Delbecq e o guitarrista alemão Marc Ducret. Agora, anuncia para 24 de Fevereiro um novo álbum, Chromosome, estreando esta terça-feira o tema-título em videoclipe. Filmado no Teatro Municipal Sá de Miranda, em Viana do Castelo, por Flávio Cruz, no vídeo (assim como no disco) Mário Costa (bateria) apresenta-se desta vez em quarteto, mantendo-se Benoît Delbecq (piano, sintetizadores e samplers), a par do também francês Bruno Chevillon, no contrabaixo, e do vietnamita-americano Cuong Vu, um trompetista de jazz que tocou com David Bowie, Laurie Anderson, Pat Metheny, Dave Douglas, Myra Melford, Mitchell Froom e outros. Este novo trabalho de Mário Costa vai ser apresentado ao vivo em Fevereiro, primeiro em Lisboa (CCB, dia 24), depois em Braga (Maison 826, no dia 25) e em Paris (Galerie Paul Fort, dia 26).

Nascido em 1986, em Viana do Castelo, Mário Costa começou aos 7 anos a estudar bateria, num percurso de aprendizagem que, segundo a sua biografia, passou pela Escola Profissional de Música de Viana do Castelo, onde estudou percussão, e pela ESMAE, que o diplomou em Jazz. Posteriormente, rumou aos Estados Unidos, onde teve aulas particulares com Iann Froman, Ari Hoening, Eric Harland, Rodney Green, John Riley e Hal Crook, assistindo a vários workshops. Partilhou o palco com músicos como, entre outros, John Taylor, John Beasley, Yaron Herman ou Andy Sheppard, cujo novo quarteto inglês integrou, assim como o grupo Sfumato, actuando com figuras de primeiro plano no jazz mundial como Michel Portal, Joachim Kühn e Wynton Marsalis. Em Portugal, e ainda segundo a sua biografia, colaborou “com vários músicos de diferentes gerações, desde João Mortágua ou Hugo Carvalhais a Carlos Bica ou Mário Laginha”. O seu novo e segundo álbum a solo, Chromosome, tem chancela da editora portuguesa CleanFeed.