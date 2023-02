Sejam bem-vindos ao admirável mundo dos Gume

“Diversos saberes, sabores, mais alguns odores”, canta-recita a voz feminina, embalada pela polirritmia das percussões. O que descreve em seguida é rico e diverso, como rica e diversa é a música dos Gume, combo que assina em Dobra o seu segundo longa-duração, álbum vivíssimo, riquíssimo, habitante de um lugar inclassificável caso nos restrinjamos a taxinomias rígidas como jazz, afrobeat, highlife, ethio-jazz, rumba, bossa. A taxinomia de géneros pode ser útil, mas é neste contexto pouco importante — que nos interessa categorizar o que quer que seja quando, estamos agora no segundo tema, Vértice, e o sopro do trompete, Masekela esvoaçante no horizonte, sobrevoa o poder rítmico do contrabaixo, a luxúria das percussões e o staccato de guitarra, que se quedará em wah wah de colorido tremeluzente, para acolher no seu seio a majestosidade de orquestrações que são tanto salão erudito quanto o estúdio da Stax em que Isaac Hayes elaborava novas grandiloquências soul? Exactamente. Não interessa nada. Mas adiantamo-nos.