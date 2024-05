Dancemos no jazz com Kamasi Washington

Escuta-se o esplendoroso frenesim funk/soul/jazz de Asha the first sem se suspeitar, naturalmente, daquilo que está na origem do tema. Antes sequer de aprender a falar, contou Kamasi Washington à Crack Magazine, a sua filha de dois anos acompanhava-o no trabalho em estúdio e empoleirava-se no piano, experimentando as notas que a pressão dos seus dedos sobre as teclas podia produzir. E espantou-se com a súbita descoberta de que, percorrendo as mesmas teclas, obtinha as mesmas notas.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt