Apple pede desculpa por anúncio viral com “destruição da experiência humana”

A Apple pediu desculpas na quinta-feira pelo anúncio do seu mais recente modelo iPad Pro, que mostra uma animação de instrumentos musicais e outros símbolos de criatividade a serem esmagados, informou a revista Ad Age.

“O nosso objectivo é sempre celebrar a miríade de formas como os utilizadores se expressam e dão vida às suas ideias através do iPad. Falhámos o objectivo com este vídeo e pedimos desculpa”, afirmou a marca.

O anúncio, intitulado Crush, tem mais de um milhão de visualizações no canal da Apple no YouTube e foi partilhado pelo CEO da marca, Tim Cook, no X. Mostra uma variedade de ferramentas e objectos criativos, como uma máquina fotográfica, uma guitarra, um piano e tinta, a serem destruídos por um triturador industrial.

Em seguida, a trituradora revela o novo iPad, simbolizando todas as potencialidades que o novo modelo, mais fino, engloba.

Os internautas criticaram o anúncio, classificando-o como insensível, e consideraram-no um afastamento indesejável do posicionamento histórico da empresa, que refere a sua marca como sendo inconformista, amiga do ser humano e um antídoto para um mundo distópico e sem cor.

Numa publicação no X, o actor Hugh Grant disse que o anúncio mostrava “a destruição da experiência humana, cortesia do Silicon Valley”. Justine Bateman, uma realizadora norte-americana que tem alertado para o impacto da inteligência artificial no sector, disse que a Apple “esmaga a arte” no novo anúncio e que “a tecnologia e a IA são meios para destruir as artes e a sociedade em geral”.

Em resposta, a marca afirmou que “a criatividade está no ADN na Apple” e que “é incrivelmente importante” para os executivos “conceber produtos que capacitem os criativos de todo o mundo”. O pedido de desculpas partiu de Tor Myhren, vice-presidente de comunicações de marketing da Apple, numa declaração enviada à Ad Age.

A gigante tecnológica sediada em Cupertino, Califórnia, apresentou na terça-feira o tablet com um novo chip para computação de inteligência artificial, numa altura em que se apressa a alcançar os seus rivais da Big Tech numa corrida para dominar aquela tecnologia emergente. A Apple disse que o iPad Pro, que ficou disponível para encomenda na terça-feira, tem ecrãs actualizados e é “o produto Apple mais fino de sempre”.