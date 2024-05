Novos iPads da Apple serão maiores, com novos chips e voltados para a Inteligência Artificial

A Apple apresentou esta terça-feira num evento virtual um novo modelo de iPad, de maiores dimensões e com um chip ligeiramente mais recente, numa altura em que os analistas esperavam mais actualizações na linha profissional de iPads da empresa.

O iPad Air, o modelo com o preço mais baixo da empresa, será agora disponibilizado num ecrã maior de 13 polegadas por 979 euros em Portugal, bem como no tamanho de 11 polegadas que está disponível por encomenda por 729 euros. Estes modelos vêm com o chip M2 da Apple, que chegou ao mercado pela primeira vez nos MacBooks da Apple em 2022.

O iPad Pro de 11 polegadas custa 1229 euros em Portugal, enquanto o modelo de 13 polegadas custa 1579 euros. De acordo com a Apple, chip deste modelo, o novo M4, apresentado também esta terça-feira, faz com que os tablets da marca superem a dos computadores pessoais concebidos para incorporal a tecnologia da inteligência artificial.

A mudança é incomum para a Apple, que normalmente coloca os chips mais recentes nos Macs, que neste momento têm os chips M3 lançados no Outono passado. O M4, no entanto, tem “motor neural” maior e foi projectado especificamente para o tipo de computação exigido pelos recursos de IA, como geração de texto ou imagens. Os chips da Apple apresentam um motor neural desde 2017, mas rivais como a Intel começaram a divulgar suas tecnologias competitivas para computadores pessoais.

“O motor neural torna o M4 um chip extremamente poderoso para IA”, disse Tim Millet, vice-presidente de arquitectura de plataforma da Apple, durante a apresentação. “Na verdade, com este nível de desempenho, o mecanismo neural e o M4 são mais poderosos do que qualquer unidade de processamento neural em qualquer portátil com IA hoje em dia.”

Mais novidades (e mais IA) em Junho

O mais recente evento de lançamento de produtos do fabricante do iPhone ocorre no momento em que a Apple segue os rivais da Big Tech enquanto correm para incorporar a inteligência artificial nos seus produtos e dominar a tecnologia emergente.

A Apple apresenta frequentemente novos iPads em Maio, uma altura em que os clientes do sector da educação tomam decisões de compra para o próximo ano lectivo. Mas, nos últimos anos, começou a transformar os seus modelos mais caros em dispositivos para profissionais criativos, ligados ao empreendedorismo, com os seus modelos iPad Pro.

São esses tablets, que actualmente vêm com chips projectados pela Apple que apareceram anteriormente nos laptops MacBook da empresa, que poderiam receber uma actualização com um processador completamente novo, optimizado para o trabalho de IA. Mas pode não ser totalmente claro que recursos de IA os novos chips poderiam alimentar até que a Apple realize a conferência anual de desenvolvedores de software no próximo mês.

Por enquanto, muitas funcionalidades de IA — como ajudar a aproximar o utilizador durante uma videochamada e alterar ligeiramente o aspecto dos seus olhos para que pareça que estão a olhar directamente para a câmara — não são susceptíveis de inspirar uma onda de actualizações, de acordo com alguns analistas.

"É realmente suficiente para que as pessoas olhem para ele e o comprem? Provavelmente não", disse Mikako Kitagawa, analista da Gartner. "Tem de ser um tipo de experiência notável."

Os rivais da Apple, Microsoft e Google, da Alphabet, mergulharam de cabeça na IA, introduzindo chatbots que pretendem actuar como assistentes virtuais em tarefas como escrever e-mails ou escrever linhas de código informático.

Apple a braços com a concorrência da China

Enquanto as acções destas empresas atingiram máximos históricos, as acções da Apple caíram 6% anuais até à data, à medida que se debate com a fraca procura do iPhone e com a forte concorrência na China; e enquanto os investidores esperam que a empresa mostre como irá tirar partido da tecnologia de IA.

O director executivo da Apple, Tim Cook, disse na semana passada que a empresa está "muito optimista quanto à oportunidade da IA generativa" e planeia fazer mais anúncios ainda este ano.

Carolina Milanesi, analista da Creative Strategies, disse que os iPads actualizados podem ser uma forma de a Apple colocar novos chips no mercado antes da conferência no próximo mês, onde pode revelar mais sobre como planeia lidar com IA. Isso pode acontecer sob a forma de automatização de tarefas comuns, tornando-as mais rápidas, ou permitindo que a Siri, a assistente de voz da empresa, se aprofunde nas aplicações para realizar tarefas em nome do utilizador.

A principal questão que se coloca à Apple é a de saber até que ponto pode melhorar as suas funcionalidades de IA e, ao mesmo tempo, processar a maior parte da informação no próprio dispositivo, por razões de privacidade. "Eu digo sempre que a IA é tão inteligente quanto os dados a que pode deitar a mão", disse Milanesi.