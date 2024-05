Os protestos por Gaza entram na sala de aula? Sim. Alguns professores até o estimulam

Conflito na Palestina “ressoou nos sentimentos” dos jovens de que as “instituições estão a falhar e que não os representam”, defende investigadora da Universidade do Porto.

Ao longo desta semana, protestos nas universidades do Porto, Coimbra e, sobretudo, em Lisboa, mostraram estudantes do ensino superior comprometidos com a denúncia da devastação que seis meses de ofensiva de Israel vêm causando na Faixa de Gaza. Com manifestações à porta das faculdades, o assunto também entra nas salas de aulas. Alguns professores até o estimulam: é uma forma de entenderem o que mobiliza estes jovens.