Fenprof pondera greve a 29 de Maio se não houver acordo sobre tempo de serviço dos professores

Sindicatos e Governo reúnem-se novamente na segunda-feira. Há várias linhas vermelhas traçadas, entre as quais a revogação do “acelerador” da carreira, com a qual os professores não concordam.

Se as negociações sobre a recuperação do tempo de serviço dos professores terminarem sem acordo, a Federação Nacional dos Professores (Fenprof) pondera avançar com uma greve nacional no dia 29 de Maio, informou esta sexta-feira a plataforma sindical, depois de ter apresentado os principais pontos da contra-proposta que enviou ao Ministério da Educação e que quer discutir na reunião negocial da próxima segunda-feira. Se as suas propostas não forem acolhidas, admite ainda convocar uma concentração à porta do ministério, no dia 21 de Maio, data da última reunião negocial sobre este tema, e solicitar negociação suplementar.