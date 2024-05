Afinal, só há 11 casas para professores deslocados – e não se sabe quantas estão já ocupadas

Quase oito meses depois de 11 casas com renda acessível terem sido atribuídas a 15 professores deslocados nas regiões de Lisboa e do Algarve, há professores que ainda não as ocuparam – e outros, pela demora, acabaram por desistir do processo. Sabe-se ainda que, afinal, estas 11 casas atribuídas são as únicas disponíveis, apesar de o protocolo — assinado em Março de 2023 entre a Direcção-Geral da Administração Escolar (DGAE) e o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) — prever que fossem alocadas a este programa 29 habitações.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt