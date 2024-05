Reconhecer o Estado da Palestina? “É evadir a questão das sanções”

“Já passa da hora de Portugal cortar mesmo todos os laços diplomáticos, económicos e militares com Israel”, defende a coordenadora europeia do Boicotes, Desinvestimento e Sanções, Fiona Ben Chekroun.

O reconhecimento do Estado da Palestina tem marcado o debate político em Portugal sobre a guerra no Médio Oriente, mas, para a coordenadora europeia do comité nacional do movimento Boicotes, Desinvestimento e Sanções (BDS), Fiona Ben Chekroun, este tema está a "evadir a questão das sanções" que Portugal deve aplicar a Israel, seja através do corte de relações diplomáticas, do fim do comércio com os colonatos ou de um embargo militar.