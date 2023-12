À esquerda, apenas o PS não quer reconhecer já o Estado da Palestina

A esquerda e o PAN uniram-se esta terça-feira, em plenário, na defesa pelo reconhecimento imediato do Estado da Palestina face ao agravamento do conflito com Israel. De fora ficou o PS, que se posicionou ao lado do PSD e IL. Apesar de os socialistas considerarem que a Palestina deve ser reconhecida como um Estado independente, argumentam que Portugal só deve assumir uma posição quando outros países europeus também o fizerem. Foram votados oito projectos de resolução (do Livre, BE, PCP, PAN e PS), mas apenas cinco foram aprovados.

